Російський прапороносець / © скриншот з відео

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Українські військові взяли в полон російського окупанта, який зняв відео з підняттям російського прапора в селі Шилівка на Покровському напрямку. Російська сторона використала цей запис для заяв про нібито встановлення контролю над населеним пунктом, однак насправді українські захисники продовжують утримувати село.

Про це повідомили 155-та окрема механізована бригада та 9-й армійський корпус ЗСУ у Facebook.

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Росіяни видали появу прапора за захоплення села

За інформацією українських військових, у Мережі поширювали відео, на якому російський штурмовий загін «Тайфун» нібито захопив Шилівку. Ці твердження поширювали ресурси, пов’язані з міністерством оборони РФ.

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У Силах оборони наголосили, що повідомлення про захоплення населеного пункту не відповідають дійсності. Російські військові використовують тактику проникнення окремих солдатів або невеликих груп між українськими позиціями, щоб записати відео з російським прапором і створити інформаційний привід для пропаганди.

«Прапор на відео ще не означає, що населений пункт під їхнім контролем», — зазначили у 155-й бригаді та 9-му корпусі.

Полонений розповів, як отримав прапор із повітря

Російський військовий, якого взяли в полон, розповів, що перед зйомкою відео ночував у кущах. Згодом йому скинули з повітря російський прапор, воду та шоколадки.

«Переночував в кущах. З повітря мені скинули прапор, та пляшку води, шоколадки, щоб перекусив. Там я вже зрозумів для чого прапор лежить. Він прилетів, я постояв з цим прапором. Ми пройшли ще метрів 100, він мене знов посадив», — розповів полонений.

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Після виконання завдання з прапором окупант намагався знайти надійне укриття в селі, де переховувався до прибуття українських військових. Коли його виявили українські захисники, він одразу заявив «не стріляйте» та здався.

«Штурмовий загін» виявився одним військовим

У 155-й бригаді та 9-му корпусі наголосили, що російський «штурмовий загін» «Тайфун», який нібито встановив контроль над Шилівкою, фактично виявився одним окупантом. Його взяли в полон під час бойової роботи у смузі відповідальності 9-го армійського корпусу.

Українські військові закликали медіа та користувачів соцмереж не поширювати неперевірені повідомлення російської сторони. Там наголосили, що недостовірна інформація під час війни може зашкодити як українським підрозділам на фронті, так і родинам військовослужбовців.

Нагадаємо, російські військові командири нижчої ланки можуть перебільшувати успіхи своїх підрозділів і вводити вище керівництво в оману щодо реальної ситуації на фронті в Україні. Водночас президент РФ Володимир Путін поширює викривлену картину бойових дій і намагається переконати США в нібито неминучій перемозі Росії.

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