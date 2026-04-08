Україна замінює військових роботами: як НРК "переграють" фронт та масово нищать росіян

НРК / © Міністерство оборони України

Україна продовжує розвиток безпілотників та роботизованих систем, що вже дає змогу перевершувати Росію в повітряних атаках та схиляти баланс сил на бік Сил оборони. Бійців ЗСУ поступово збираються замінювати наземними дронами, і успіхи вже є.

Понад 9000 місій на передовій у березні 2026 року виконали наземні роботизовані комплекси. У Міноборони України заявили, що змогли замінити військових на наземних роботів у понад 21 тисячі операцій.

Україна замніює військових наземними роботами

Сили оборони нарощують використання наземних роботизованих комплексів (НРК) замість військових в операціях, де це можливо. І навіть у найзапекліших умовах. Про це свідчать дані системи DELTA.

За березень 2026 року за допомогою роботів вдалося виконати понад 9000 бойових і логістичних завдань. Темпи ростуть суттєво, адже в листопаді 2025 року таких операцій було 2500, а в січні 2026 року — понад 7500.

За перші три місяці 2026 року таких завдань було виконано понад 24,5 тисячі.

«Нині вони виконують найрізноманітнішу роботу на передовій: доставляють боєприпаси, забезпечують логістику та евакуюють поранених», — пояснюють у МО.

Логістику фронту поступово переводитимуть на наземні роботизовані комплекси, аби зменшувати контакт військових із небезпекою. Нині такі НРК використовують вже 167 українських підрозділів.

До топ-5 підзрозділів за ефективністю використання роботів на фронті увійшли такі:

3-тя ОШБ; 1-й окремий медичний батальйон; рота безпілотних систем 92-ї ОШБ; 95-та ОДШБ; 3-тя бригада оперативного призначення ім. Петра Болбочана Спартан.

У бойовій системі DELTA військові можуть планувати логістичні та евакуаційні завдання. Після їхнього виконання на підрозділи нараховуються спеціальні бали. За зібрані бали військові можуть вибирати нові НРК.

Що таке НРК

НРК — це наземні роботизовані комплекси, які керуються дистанційно, і можуть виконувати різноманітні місії — від доставки продуктів до евакуації поранених.

Також за допомогою таких роботизованих комплексів можна безпечно розміновувати території та утримувати позиції.

Найчастіше це гусеничні чи колісні системи, що можуть проходити важкодоступні місця.