Біженці з Маріуполя щойно безпечно вирушили із Запоріжжя до Львова поїздом

Евакуація з Покровська до Чопа та з Лозової до Ужгорода та Хмельницького за графіком.

Група з понад 250 біженців з Маріуполя щойно безпечно вирушила поїздом #220/219 із Запоріжжя до Львова.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці". Окрім того, евакуація з Покровська до Чопа та з Лозової до Ужгорода та Хмельницького має відбутися сьогодні теж за графіком.

"Нагадуємо, що точний час відправки ми більше не вказуємо в повідомленнях з міркувань безпеки, його можна дізнатися на гарячій лінії 0 800 503 111 або на вокзалах", - йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" рекомендують не зволікати з евакуацією родин українців з Донбасу.

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