"Біжіть, кажу, б**ь": боєць ЗСУ курйозно "прискорив" журналіста Fox News під час ворожого обстрілу (відео)

"Біжіть, кажу, б**ь": боєць ЗСУ курйозно "прискорив" журналіста Fox News під час ворожого обстрілу (відео)

Кореспондент так захопився репортажем, що, попри обстріл, відстав від інших журналістів та українських захисників, що їх супроводжували.

Американський журналіст каналу Fox News просто під час прямого включення потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі.

Кореспондент так захопився репортажем, що, попри обстріл, відстав від інших журналістів та українських захисників, що їх супроводжували.

Один з бійців вирішив прискорити роззяву-журналіста і сказав: "Та біжіть, кажу, й*б твою мать бл**ь". Ці слова потрапили у прямий ефір на американському каналі Fox News.

A Ukrainian position was shelled as we visited the front lines with the country’s interior minister. Our coverage continues. pic.twitter.com/SfFoFyXdow — Trey Yingst (@TreyYingst) February 19, 2022

Іноземці в коментарях з гумором поставилися до курйозного інциденту:

"When you hear "yoptfoyomat" and "blat" start running" (коли ви чуєте "й*б твою мать" і бл**ь — починаєте бігти"

Сам журналіст згодом опублікував відео у своєму Твітері.

"Українські позиції обстріляли, коли ми разом з міністром внутрішніх справ країни (Денисом Монастирським. — Ред.) відвідали лінію фронту", — підписав він ролик.

Нагадаємо, що на одній із позицій ООС нардепи та іноземні журналісти потрапили під обстріл бойовиків.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів окупаційних військ загинули двоє українських військових. Це розвідник Антон Сидоров та водій мотопіхотної роти Денис Кононенко.

Неподалік лінії фронту під обстріли потрапили нардепи, міністри та журналісти