Ізоляція санкціями: список світових брендів, які йдуть з російського ринку через війну РФ проти України

Ізоляція санкціями: список світових брендів, які йдуть з російського ринку через війну РФ проти України

Майже сотня компаній виходять з російського ринку.

Станом на 3 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися майже сотня компаній.

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