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Ізоляція санкціями: список світових брендів, які йдуть з російського ринку через війну РФ проти України

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Ізоляція санкціями: список світових брендів, які йдуть з російського ринку через війну РФ проти України

Getty Images

Майже сотня компаній виходять з російського ринку.

Станом на 3 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися майже сотня компаній.

  1. Apple Pay – повний блок.
  2. Apple ­– повний вихід із ринку.
  3. Adidas ­– відмова від роботи зі збірною з футболу.
  4. Audi – виходять із ринку.
  5. AMD – заборона постачання мікрочіпів і незабаром заборона постачання відеокарт.
  6. Amazon – повний блок всього рітейлу.
  7. Adobe – повний блок.
  8. British Petrolium – вийшли з "Роснефти" 20% акцій.
  9. BBC – відкликання ліцензій на мовлення.
  10. BMW ­– закриває заводи, блокує постачання.
  11. Bolt – вихід із ринку.
  12. Boeing – вихід із ринку.
  13. Chevrolet – виходять з ринку.
  14. Cannes Festival ­– блок російської делегації.
  15. Canon – інтернет-магазин техніки йде з російського ринку.
  16. Cadillac – виходять з ринку.
  17. Carlsberg ­– обмеження експорту.
  18. Cex Io ­– крипто-майданчик блокує російських користувачів.
  19. Cinema 4D ­– не працює програма.
  20. Coca Cola – вихід із ринку.
  21. Danone ­– вихід із ринку разом із дочірньою компанією "Простоквашино".
  22. Disney ­– скасування всіх фільмів.
  23. Dell – вихід з ринку.
  24. Dropbox –­ припиняє працювати в Росії за кілька днів.
  25. DHL – вихід з ринку.
  26. Eurovision – дискваліфікація.
  27. Ericsson – вихід з ринку.
  28. Exxon Mobil – відкликають усіх фахівців із нафтових компаній Росії.
  29. Etsy ­– блок усіх балансів на російських рахунках. 
  30. Facebook ­– блокування акаунтів російських ЗМІ.
  31. FedEx ­– повна заборона постачання.
  32. Formula 1 ­– скасування турніру в Сочі.
  33. Ford ­– закриває усі магазини.
  34. FIFA – дискваліфікація збірної на ЧС та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у Росії.
  35. Google Pay – частковий блок.
  36. Google Maps – блок інформації для Росії.
  37. General Motors – зупиняє експорт.
  38. HP ­– заборона ввезення.
  39. H&M – бренд одягу припинив продажі в Росії.
  40. Harley Davidson – припинення постачання.
  41. Instagram – блокування пропаганди.
  42. Intel – заборона постачання мікрочіпів.
  43. Jaguar – виходять з ринку.
  44. Jooble – видалили сервіс та зробили заяву.
  45. KUNA – вихід з ринку.
  46. Lenovo – вихід з ринку
  47. LinkedIn ­– готуються до повного виходу з країни.
  48. MOK – скасування всіх змагань.
  49. Mastercard – призупинення виробництва карток, відключення кількох банків.
  50. Maersk – зупинка поставок в/з Росії ­– прощавай одяг з Aliexpress і ASOS.
  51. Mercedes-Benz ­– вихід з країни.
  52. Megogo – видалення всіх російських фільмів.
  53. Metro ­– звільнення 10 тис. працівників.
  54. Mitsubishi ­– звільнення працівників 141 сервісного центру.
  55. Microsoft Office – обговорюється широкий комплекс заходів.
  56. Mobile World Congress – відмова акредетації для делегації з Росії.
  57. NFT ­– блок коштів користувачів з Росії та Білорусі, переказ їхніх грошей Україні.
  58. NHL ­– повний блок для гравців з Росії.
  59. Netflix – блок для російських підписок, зупинка виробництва російських серіалів.
  60. Nike – закривають усі магазини.
  61. Nintendo – заборона на покупки в рублях.
  62. Nestle – закриває всі 6 фабрик у Росії.
  63. Nokia ­– припинила постачання свого обладнання до Росії та співпрацю з російськими партнерами.
  64. OnlyFans ­– блокування країни.
  65. Oracle ­– припинення всіх операцій в Росії.
  66. Paysera – блокування.
  67. PayPal ­– заморозка рахунків на виведення.
  68. Paramount – блок кінопрокату.
  69. Parimatch ­­­– відкликали франшизу.
  70. Play Station ­– неможливо здійснити оплату.
  71. Pornhub ­– заборона доступу до контенту.
  72. Porsche ­– вихід з Росії.
  73. Renault ­– вихід із ринку.
  74. Samsung pay ­– блокування сервісу.
  75. Snapchat ­– блокування додатку для Росії та Білорусі.
  76. Scania ­– вихід з Росії.
  77. SpaceX ­– постачання Starlink до України.
  78. Shell – розрив контракту з "Газпромом".
  79. Spotify ­– неможливість оплати передплати, закриває свої офіси в Росії "на невизначений термін"
  80. Sony ­– блок кінопрокату.
  81. Twitter – не можна реєструвати акаунти громадянам Росії.
  82. TikTok ­– масове блокування агресивних користувачів і так званих ЗМІ.
  83. Toyota ­– звільнення 2600 співробітників з Росії.
  84. UEFA ­– скасування фіналу Ліги Чемпіонів у Санкт-Петербурзі, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЕ, розрив контракту з генеральним спонсором "Газпромом".
  85. UPS ­– повна заборона постачання.
  86. Universal pictures ­– блок кінопрокату.
  87. Visa – блокування банків під сакнціями.
  88. Volvo – виходять з Росії.
  89. Yandex – виключення акцій компанії з котирувань на біржі Нью-Йорка.
  90. YouTube ­– блокування сотень російських каналів та їхньої монетизації.
  91. Warner Bros. ­– скасування всього кінопрокату.
  92. Webmoney ­– заборона транзакцій.
  93. Wolkswagen ­– виходять із країни.
  94. Zoom ­– відкликання ліцензій на розробку програмного забезпечення.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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