Ізоляція санкціями: список світових брендів, які йдуть з російського ринку через війну РФ проти України

Майже сотня компаній виходять з російського ринку.
Станом на 3 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися майже сотня компаній.
- Apple Pay – повний блок.
- Apple – повний вихід із ринку.
- Adidas – відмова від роботи зі збірною з футболу.
- Audi – виходять із ринку.
- AMD – заборона постачання мікрочіпів і незабаром заборона постачання відеокарт.
- Amazon – повний блок всього рітейлу.
- Adobe – повний блок.
- British Petrolium – вийшли з "Роснефти" 20% акцій.
- BBC – відкликання ліцензій на мовлення.
- BMW – закриває заводи, блокує постачання.
- Bolt – вихід із ринку.
- Boeing – вихід із ринку.
- Chevrolet – виходять з ринку.
- Cannes Festival – блок російської делегації.
- Canon – інтернет-магазин техніки йде з російського ринку.
- Cadillac – виходять з ринку.
- Carlsberg – обмеження експорту.
- Cex Io – крипто-майданчик блокує російських користувачів.
- Cinema 4D – не працює програма.
- Coca Cola – вихід із ринку.
- Danone – вихід із ринку разом із дочірньою компанією "Простоквашино".
- Disney – скасування всіх фільмів.
- Dell – вихід з ринку.
- Dropbox – припиняє працювати в Росії за кілька днів.
- DHL – вихід з ринку.
- Eurovision – дискваліфікація.
- Ericsson – вихід з ринку.
- Exxon Mobil – відкликають усіх фахівців із нафтових компаній Росії.
- Etsy – блок усіх балансів на російських рахунках.
- Facebook – блокування акаунтів російських ЗМІ.
- FedEx – повна заборона постачання.
- Formula 1 – скасування турніру в Сочі.
- Ford – закриває усі магазини.
- FIFA – дискваліфікація збірної на ЧС та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у Росії.
- Google Pay – частковий блок.
- Google Maps – блок інформації для Росії.
- General Motors – зупиняє експорт.
- HP – заборона ввезення.
- H&M – бренд одягу припинив продажі в Росії.
- Harley Davidson – припинення постачання.
- Instagram – блокування пропаганди.
- Intel – заборона постачання мікрочіпів.
- Jaguar – виходять з ринку.
- Jooble – видалили сервіс та зробили заяву.
- KUNA – вихід з ринку.
- Lenovo – вихід з ринку
- LinkedIn – готуються до повного виходу з країни.
- MOK – скасування всіх змагань.
- Mastercard – призупинення виробництва карток, відключення кількох банків.
- Maersk – зупинка поставок в/з Росії – прощавай одяг з Aliexpress і ASOS.
- Mercedes-Benz – вихід з країни.
- Megogo – видалення всіх російських фільмів.
- Metro – звільнення 10 тис. працівників.
- Mitsubishi – звільнення працівників 141 сервісного центру.
- Microsoft Office – обговорюється широкий комплекс заходів.
- Mobile World Congress – відмова акредетації для делегації з Росії.
- NFT – блок коштів користувачів з Росії та Білорусі, переказ їхніх грошей Україні.
- NHL – повний блок для гравців з Росії.
- Netflix – блок для російських підписок, зупинка виробництва російських серіалів.
- Nike – закривають усі магазини.
- Nintendo – заборона на покупки в рублях.
- Nestle – закриває всі 6 фабрик у Росії.
- Nokia – припинила постачання свого обладнання до Росії та співпрацю з російськими партнерами.
- OnlyFans – блокування країни.
- Oracle – припинення всіх операцій в Росії.
- Paysera – блокування.
- PayPal – заморозка рахунків на виведення.
- Paramount – блок кінопрокату.
- Parimatch – відкликали франшизу.
- Play Station – неможливо здійснити оплату.
- Pornhub – заборона доступу до контенту.
- Porsche – вихід з Росії.
- Renault – вихід із ринку.
- Samsung pay – блокування сервісу.
- Snapchat – блокування додатку для Росії та Білорусі.
- Scania – вихід з Росії.
- SpaceX – постачання Starlink до України.
- Shell – розрив контракту з "Газпромом".
- Spotify – неможливість оплати передплати, закриває свої офіси в Росії "на невизначений термін"
- Sony – блок кінопрокату.
- Twitter – не можна реєструвати акаунти громадянам Росії.
- TikTok – масове блокування агресивних користувачів і так званих ЗМІ.
- Toyota – звільнення 2600 співробітників з Росії.
- UEFA – скасування фіналу Ліги Чемпіонів у Санкт-Петербурзі, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЕ, розрив контракту з генеральним спонсором "Газпромом".
- UPS – повна заборона постачання.
- Universal pictures – блок кінопрокату.
- Visa – блокування банків під сакнціями.
- Volvo – виходять з Росії.
- Yandex – виключення акцій компанії з котирувань на біржі Нью-Йорка.
- YouTube – блокування сотень російських каналів та їхньої монетизації.
- Warner Bros. – скасування всього кінопрокату.
- Webmoney – заборона транзакцій.
- Wolkswagen – виходять із країни.
- Zoom – відкликання ліцензій на розробку програмного забезпечення.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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