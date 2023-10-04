Бізнес на руїнах: в Маріуполі окупанти продаватимуть квартири в іпотеку

Російські загарбники змушують жителів виживати один на один із власними проблемами.

Окупанти заявили про виділення 119 ділянок під будівництво житла у Маріуполі. Квартири у всіх побудованих будинках продаватимуть в іпотеку.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді, посилаючись на слова так званого керівника Мінбуду “ДНР” Миколи Циганова.

“Під час блокади росіяни зруйнували 50% багатоповерхових будинків міста, це — 934 будівлі. 52 тисячі сімей залишилися без нічого. Зараз загарбники планують будувати комерційні будинки. Окупанти перетворили наш Маріуполь на місце наживи. А жителів змушують виживати один на один із власними проблемами”, — розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Раніше у Маріупольській міській раді розповіли, що у місті справді відбудовують житло. Проте надаватимуть його в іпотеку росіянам, а не маріупольцям.

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