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Бізнес на руїнах: в Маріуполі окупанти продаватимуть квартири в іпотеку

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Бізнес на руїнах: в Маріуполі окупанти продаватимуть квартири в іпотеку

Маріуполь, зруйнований будинок. Фото: Telegram / Маріупольська міська рада

Російські загарбники змушують жителів виживати один на один із власними проблемами.

Окупанти заявили про виділення 119 ділянок під будівництво житла у Маріуполі. Квартири у всіх побудованих будинках продаватимуть в іпотеку.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді, посилаючись на слова так званого керівника Мінбуду “ДНР” Миколи Циганова. 

“Під час блокади росіяни зруйнували 50% багатоповерхових будинків міста, це — 934 будівлі. 52 тисячі сімей залишилися без нічого. Зараз загарбники планують будувати комерційні будинки. Окупанти перетворили наш Маріуполь на місце наживи. А жителів змушують виживати один на один із власними проблемами”, — розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Раніше у Маріупольській міській раді розповіли, що у місті справді відбудовують житло. Проте надаватимуть його в іпотеку росіянам, а не маріупольцям.

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