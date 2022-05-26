Бізнес переїздить на Буковину і вже повертатись на деокуповані території не хоче, планують розвиток фірм

Бізнес переїздить на Буковину і вже повертатись на деокуповані території не хоче, планують розвиток фірм

Буковина стає прихистком не лише для переселенців, а й для бізнесу - сотня компаній уже перевезла сюди свої виробництва з областей, де точаться бойові дії.

Декоративна плита невдовзі може стали елементом інтер’єру європейського шоу-руму. Це – перероблений пластик, якому на виробництві дають друге життя. Виробництво декоративних плит нині розмістилося у цеху на Буковині, компанія перевезла сюди свої потужності із Білої Церкви, йдеться в ТСН.

«Дивилися область, запитували, яка там потужність, що ви можете, а як сюди довезти товар і вивезти продукцію - на тих питаннях дуже багато підприємств просто відсіювались», - каже директор з виробництва Юрій Криницький.

На новому місці компанція працює місяць. І за цей час повністю вийшла на показники, які були до війни. Вже тут знайшли нових постачальників сировини. А клієнти- залишились старі. Фірма працює з європейським ринком, тож нова географія виробництва навіть пришвидшила доставку замовлень.

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«40 кілометрів і ми вже в Румунії. І це вже країна ЄС. Якби ми везли з іншого регіону України, то, звісно ж, перше питання – знайти транспорт. Друге питання – завезти», - каже Юрій.

На новому місці облаштовується і одна з найбільших книжкових платформ в Україні. З-під обстрілів на Київщині працівники встигли вивезти мільйон книг. «Коли все було тихо, люди працювали вночі, щоб можна було спакувати, завантажити. Це було майже під 30 фур, щоб перевезти весь цей об’єм, ми перевозили десь 3 тижні», – розповідає директор компанії Іван Богдан.

Переїхали і двадцять співробітників. На території складу знайшли будівлю, яку переобладнали під житлові приміщення. Ще півсотні робочих місць підприємство запропонувало місцевим жителям.

І хоч нині Київщина, де був склад компанії – деокупована, власники планують залишати бізнес на Буковині. Тут підходять умови оренди. Надалі навіть планують розширювати бізнес.

«Створення в Чернівцях культурного хабу, не просто книжкового магазину, а простору в якому будуть і книжки і дозвілля», - розмірковує Іван.

На Буковині вже розгорнули свої виробництва сотня підприємств. Сюди їдуть з Київщини, Дніпра, Харкова та Миколаєва. Місцеві посадовці кажуть: частина релокованого бізнесу залишиться у регіоні і після війни. «Є такі підприємці, які вже навіть перереєструвалися. Є підприємці, які створили тут філію.Ввсі ті підприємства, які залишаться, то вони як економічно підсилять Буковину», - радіють в Чернівецькій військовій адміністрації.

У громадах тим часом шукають нові приміщення- в регіон готові переїхати ще десяток фірм зі сходу та півдня країни.

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