Бізнес під час війни починає відновлюватись на заході країни, щоб запрацювала економіка: на що є попит

Бізнес під час війни починає відновлюватись на заході країни, щоб запрацювала економіка: на що є попит

Виходити на роботу, запускати виробництва, сплачувати податки та таким чином підтримати вітчизняну економіку – уряд закликав підприємців

Уряд закликав підприємців із заходу України відновлювати звичну роботу. Передусім це стосується малого та середнього бізнесу. У Чернівцях та Львові більшість крамниць та закладів харчування, які після російського вторгнення зачинилися, нині знову працюють.

Про це йдеться в ТСН.

«Ми самі не наважувались, ми відкрилися перші тут на цій вулиці», - каже працівник крамниці.

У невеличкій крамничці солодощів у середмісті Чернівців – після перерв знову кипить робота. Увесь персонал вийшов на роботу виготовляти смаколики.

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Щойно стало відомо про російське вторгнення до України, крамниця зачинилась, власників лякала подальша невизначеність. Кажуть, навіть не сподівались, що їхня продукція під час війни буде у такому ж попиті, як і у мирні часи. Нині ж виготовляють по 15 кілограмів цукерок щодня. «Дуже багато дітей- переселенців переїхали в наш регіон, тому ми вийшли на роботу оскільки є великий попит на нашу продукцію. Ми працюємо, сплачуємо податки, сплачуємо комунальні послуги, намагаємось бути корисними», - розповідає директор крамниці Степан.

Виходити на роботу, запускати виробництва, сплачувати податки та таким чином підтримати вітчизняну економіку – уряд закликав підприємців заходу України до допомоги у тилу. «Якщо ви не почнете нормальний стиль життя, не запустите роботу та економіку – то загрожує нам дуже багато, починаючи від того, що скоро ні в кого не буде грошей, закінчуючи тим, що в нас почне розпадатись соціальна суспільство і соціальна криза», - зазначив Олексій Арестович.

У Чернівцях вже відчинились магазини у торгових центрах. У салонах краси люди записуються на стрижки та манікюр, людно і у кав’ярнях. Частина місцевих кафе та ресторанів від початку війни харчували виключно безкоштовно переселенців та військових – нині ж знову годують відвідувачів. Так хочуть зберегти робочі місця.

«Ми вирішили, що навіть, якщо будемо працювати в нуль, або в мінус – це всеодно буде для людей можливість, щоб вони отримували зарплати і приносили гроші в свої сім’ї. Багато заводів перервали роботу, або постачання, зараз ціни на імпортні товари ростуть навіть на інгредієнти, але в цих умовах нам, як підприємцям, важливо забезпечити робочі місця і стримати ціни для кінцевого споживача», - каже ресторатор Дмитро.

А от у магазинах одягу, на відміну від кав’ярень – порожньо. Власниця магазину жіночого одягу Альона каже: нову колекцію святкових суконь, яку привезла ще до війни – довелось сховати. Попит нині є тільки на спортивні костюми та штані. Аби купували, доводиться робити знижки. Здебільшого одягом цікавляться вимушені переселенці.

«Люди заходили, дивились – це була одна продажа на день, але вже щось, бо ми до війни закупили речей багато. У мене совість навіть буде чиста, що я працівниці дам заробити копійку, а оренду я сподіваюсь, що орендатор зрозуміє ситуацію і хоча б зробить знижку», - каже підприємиця.

Уряд закликав підприємців із заходу України відновлювати звичну роботу

А у Львові на екранах кінотеатрів з’являються перші стрічки. У торговельно-розважальних центрах – є покупці, здебільшого люди приходять по побутову техніку. «Ми дуже мало речей взяли з собою, довелося купувати все і одяг, і хімію, і посуд, і речі першої необхідності. Їхали в зимовому, зараз тут тепліше, треба все, і дитині якісь іграшки, тому раді, що щось працює», - кажуть відвідувачі.

Попри війну починає працювати і IТ-сфера. 4 тисячі своїх працівників з Києва та Харкова до Львова евакуювала міжнародна компанія, яка займається розробкою цифрової продукції для світових брендів. Тут кажуть, закордонні клієнти з розумінням ставляться до ситуації в Україні та продовжують співпрацю, а це дає можливість забезпечити валютні надходження в Україну.

«Фактично IT, як індустрія, єдине індустрія, яка зараз може надавати сервіс своїм клієнтам за кордоном і отримувати валютні надходження в Україну. Ще до війни ІТ складала десь 10% ВВП всієї України, або 30-40% надходжень від сервісних послуг за кордоном. І збереження цього надходження є критично важливим», - пояснює молодший віце-президент компанії GLOBAL-LOGIC Ігор Костів.

За даними Європейської бізнес- асоціації, 42 відсотки малих підприємств зачинились, ще 30 відсотків - призупинили свою роботу, але планують її відновити – так російська агресія вплинула на малий та середній бізнес в Україні. Аби підтримати підприємців, які відновлюють роботу під час військового стану, уряд створив спеціальний пакет допомоги. Серед головних змін - замість податку на прибуток вони будуть платити лише 2% від обігу. Фізичні особи-підприємців 1 та 2 групи сплачуватимуть єдиний податок добровільно.

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