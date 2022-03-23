Бізнес під час війни починає відновлюватись на заході країни, щоб запрацювала економіка: на що є попит

Виходити на роботу, запускати виробництва, сплачувати податки та таким чином підтримати вітчизняну економіку – уряд закликав підприємців
Уряд закликав підприємців із заходу України відновлювати звичну роботу. Передусім це стосується малого та середнього бізнесу. У Чернівцях та Львові більшість крамниць та закладів харчування, які після російського вторгнення зачинилися, нині знову працюють.
Про це йдеться в ТСН.
«Ми самі не наважувались, ми відкрилися перші тут на цій вулиці», - каже працівник крамниці.
У невеличкій крамничці солодощів у середмісті Чернівців – після перерв знову кипить робота. Увесь персонал вийшов на роботу виготовляти смаколики.
Щойно стало відомо про російське вторгнення до України, крамниця зачинилась, власників лякала подальша невизначеність. Кажуть, навіть не сподівались, що їхня продукція під час війни буде у такому ж попиті, як і у мирні часи. Нині ж виготовляють по 15 кілограмів цукерок щодня. «Дуже багато дітей- переселенців переїхали в наш регіон, тому ми вийшли на роботу оскільки є великий попит на нашу продукцію. Ми працюємо, сплачуємо податки, сплачуємо комунальні послуги, намагаємось бути корисними», - розповідає директор крамниці Степан.
Виходити на роботу, запускати виробництва, сплачувати податки та таким чином підтримати вітчизняну економіку – уряд закликав підприємців заходу України до допомоги у тилу. «Якщо ви не почнете нормальний стиль життя, не запустите роботу та економіку – то загрожує нам дуже багато, починаючи від того, що скоро ні в кого не буде грошей, закінчуючи тим, що в нас почне розпадатись соціальна суспільство і соціальна криза», - зазначив Олексій Арестович.
У Чернівцях вже відчинились магазини у торгових центрах. У салонах краси люди записуються на стрижки та манікюр, людно і у кав’ярнях. Частина місцевих кафе та ресторанів від початку війни харчували виключно безкоштовно переселенців та військових – нині ж знову годують відвідувачів. Так хочуть зберегти робочі місця.
«Ми вирішили, що навіть, якщо будемо працювати в нуль, або в мінус – це всеодно буде для людей можливість, щоб вони отримували зарплати і приносили гроші в свої сім’ї. Багато заводів перервали роботу, або постачання, зараз ціни на імпортні товари ростуть навіть на інгредієнти, але в цих умовах нам, як підприємцям, важливо забезпечити робочі місця і стримати ціни для кінцевого споживача», - каже ресторатор Дмитро.
А от у магазинах одягу, на відміну від кав’ярень – порожньо. Власниця магазину жіночого одягу Альона каже: нову колекцію святкових суконь, яку привезла ще до війни – довелось сховати. Попит нині є тільки на спортивні костюми та штані. Аби купували, доводиться робити знижки. Здебільшого одягом цікавляться вимушені переселенці.
«Люди заходили, дивились – це була одна продажа на день, але вже щось, бо ми до війни закупили речей багато. У мене совість навіть буде чиста, що я працівниці дам заробити копійку, а оренду я сподіваюсь, що орендатор зрозуміє ситуацію і хоча б зробить знижку», - каже підприємиця.
А у Львові на екранах кінотеатрів з’являються перші стрічки. У торговельно-розважальних центрах – є покупці, здебільшого люди приходять по побутову техніку. «Ми дуже мало речей взяли з собою, довелося купувати все і одяг, і хімію, і посуд, і речі першої необхідності. Їхали в зимовому, зараз тут тепліше, треба все, і дитині якісь іграшки, тому раді, що щось працює», - кажуть відвідувачі.
Попри війну починає працювати і IТ-сфера. 4 тисячі своїх працівників з Києва та Харкова до Львова евакуювала міжнародна компанія, яка займається розробкою цифрової продукції для світових брендів. Тут кажуть, закордонні клієнти з розумінням ставляться до ситуації в Україні та продовжують співпрацю, а це дає можливість забезпечити валютні надходження в Україну.
«Фактично IT, як індустрія, єдине індустрія, яка зараз може надавати сервіс своїм клієнтам за кордоном і отримувати валютні надходження в Україну. Ще до війни ІТ складала десь 10% ВВП всієї України, або 30-40% надходжень від сервісних послуг за кордоном. І збереження цього надходження є критично важливим», - пояснює молодший віце-президент компанії GLOBAL-LOGIC Ігор Костів.
За даними Європейської бізнес- асоціації, 42 відсотки малих підприємств зачинились, ще 30 відсотків - призупинили свою роботу, але планують її відновити – так російська агресія вплинула на малий та середній бізнес в Україні. Аби підтримати підприємців, які відновлюють роботу під час військового стану, уряд створив спеціальний пакет допомоги. Серед головних змін - замість податку на прибуток вони будуть платити лише 2% від обігу. Фізичні особи-підприємців 1 та 2 групи сплачуватимуть єдиний податок добровільно.
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