"Бізнес повинен працювати. Ті, хто в тилу - не зрадники", - Арестович про необхідність повертатись до робочих місць

"Бізнес повинен працювати. Ті, хто в тилу - не зрадники", - Арестович про необхідність повертатись до робочих місць

За словами політика треба відновлювати нормльну роботу.

Бізнес повинен працювати, тому що має працювати тил і не бути знекровлена фінансова система України. Всім, хто не зайнятий безпосередньо у забезпеченні боєздатності фронту, в стратегічному волонтерстві важливо повернутись до робочого місця.

Про це сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"В нас дві проблеми. Перша - фронт, друга - тил. Тил не менш важливий, ніж фронт. Треба всім людям, які залишилися в тилу, або поїхали в тил, зрозуміти, що вони не зрадники, вони не слабаки, а вони забезпечують обороноздатність. І це дуже чітко треба усвідомити. Немає під час масштабної війни тих, хто відсидівся. Всі важливі. Всі на своєму місці. Всі мають робити роботу до якої вони найбільш пристосовані", - зазначив він.

Своєю чергою прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав головні завдання уряду та звернувся до бізнесу: "Відновлюйте виробництва, де це можливо. Повертайте працівників".

ТСН.ua