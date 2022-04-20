Бізнес в евакуації: білизну, яку носила сама Мадонна, тепер шиють на Прикарпатті

Для допомоги тим, хто хоче евакуювати з гарячих точок офіси, цехи і склади в Івано-Франківську створили спеціальну онлайн-платформу "Save Business Now".

Там приймають заявки від переселенців, а також пропозиції тих, хто може допомогти - відтак в Івано-Франківську відновили роботи вже 25 евакуйованих підприємств, а ще кілька десятків на черзі, зазначається в ТСН.

Одна із ІТ-компаній евакуювалася з Харкова. Три сотні працівників спершу вивезли сім'ї, потім обладнання. Аби зберегти усі робочі місця облаштували офіс в Івано-Франківську і кажуть, що вдалося все, що планували. «Абсолютно за всіма базовими параметрами тут все є - Інтернет, є де поїсти. На 100% бізнес збережено», - каже директор з комунікацій ІТ-компанії Євген Рисов.

Ще переїхав і цех, де тут шиють вбрання, в якому виступає сама Мадонна. Цей бренд ексклюзивних еротичних аксесуарів переїхав з Києва. Коли Росія почала широкомасштабне вторгнення, виробництво зупинили, але потім зрозуміли, що можуть працювати для клієнтів за кордоном. Купу обладнання з Києва ледве вивезли і ось вже тиждень працюють на новому місці. «Я був здивований, що за 3 дні можна перевезти 4 роки нажитого. Але всією командою зібрали-розібрали і пішли працювати», - розповідає співзасновник бренду Костянтин.



Також читайте Дефіцит бензину може зберегтися і після війни: на що розраховувати автовласникам

Підприємці з Чернігова, Києва, Сум, Донбасу, Миколаєва, Херсона, Запоріжжя та Дніпра шукають на Прикарпатті усе - склади, офіси та цехи, щоб вивезти виробництво з-під обстрілів. Запитів так багато, що місцеві волонтери спільно з обласною та міською владою розробили спеціальну онлайн-платформу. «Ми маємо більш розширену анкету з десятком запитань, які ми уточнюємо. І після того відбувається пошук приміщення по базі даних», - розповідають розробники платформи.

Крім того на цій же платформі франківський бізнес пропонує усе, чим може допомогти: від юридичних консультацій до ринків збуту. «Тому що бізнес, який переїхав у нове середовище, немає зв'язків про ринок, про те, де взяти матеріали, канали продажу і таке подібне .Дуже актуальний є запит виходу на експорт», - кажуть місцеві підприємці.



25 різних підприємств вже повністю відновили свою роботу в Івано-Франківську. Втім є проблеми, які на Прикарпатті вирішити не можуть. «Як застрахувати обладнання, виробництва у разі бойових дій. Страхові компанії не беруться страхувати ці ризики. І тут треба втручання держави», - каже міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

В Івано-Франківську відновили роботи вже 25 евакуйованих підприємств

Але поки найбільша проблема підприємств-переселенців - нові площі. Адже попри те, що пропозицій удвічі більше ніж запитів, чимало підприємців не можуть знайти потрібного приміщення. Тож розширюють пошук на всю область.

Читайте також:

В селі на Чернігівщині, де формувались батальйони для наступу на Київ, з жахом згадують розваги окупантів

16 поранених за 5 хвилин: медики лікарень на Київщині рятували сім'ї, які нещадно розстрілювали при евакуації

"Для життя тут вистачає": переселенці у Львові показали умови в першому модульному містечку