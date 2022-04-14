Бізнесмен на Київщині дав координати свого подвір'я військовим, щоб знищили купу ворожої техніки

Чоловік зазначає, що ані трохи не сумнівався в своєму рішення

Підприємець Андрій Ставніцер передав Збройним силам України координати власного будинку в Березівці, недалеко від Києва, коли дізнався, що на його подвір'ї росіяни-окупанти розмістили купу своєї бронетехніки. Точний удар української армії знищив техніку ворога. А березіцям вдалося передихнути від нескінченних обстрілів.

Про це йдеться в ТСН.

У Березівку потрохи повертаються люди. Для тих, хто місяць прожив під окупацією - кожна жива душа, як рідна.

Коли почались активні бої в селі залишилися переважно люди похилого віку. Тридцятеро - не більше. Дві жінки разом із родинами об’єдналися в одній хаті і на місяць утратили спокій. Вони кажуть, що росіяни знали, що вони тут і навмисне гатили по них. "Ліс горить, там трава. піде до хатів, ми побігли з лопатами гасить, щось таке тюх, щось таке засвистіло, ми попадали, тільки піднімаємося, а вони знову" - кажуть жінки.

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Саме село розділяє Житомирська траса і саме з іншого боку, кажуть Марія і Тетяна по них і стріляли. Щоправда, жінки не знають, що серед їхніх сусідів, був той, хто на відстані намагався їх урятувати.

Історія підприємця Андрія Ставніцера приголомшила багатьох. На його подвір’я ворог загнав до півтора десятка одиниць техніки, з якої обстрілював не лише навколишні села, а й Київ. Андрій це побачив через камери спостереження, адже його самого війна застала в Європі. Координати свого будинку і, відповідно, рашистської стоянки - передав нашим збройним силам. «Я не думав ані секунди, я чітко усвідомлював, якщо їх звідти не вигнати, то я туди взагалі не зможу повернутися, взагалі не зможу повернутися до улюбленого міста. Тому в мене не було жодного сумніву. Техніка вся була знищена. Слава ЗСУ! Вони підбили все, що там було», - розповідає чоловік.

Тепер на його ділянці машина для спорядження «Градів», БТРи, Урали, але вже як брухт. Чи підлягає будинок Андрія Ставніцера відновленню поки не зрозуміло. В цей будинок родина лише мала заселитися, саме закінчувався ремонт, навіть були закуплені деякі меблі і зберігалися тут, але нічого цінного для сім"ї, чого не можна купити за гроші, каже господар маєтку - у будинку не було.

На сходах величезна пляшка з віскі. Окупанти за рахунок українців ні в чому собі не відмовляли. Андрій Ставніцер каже, що окрім бойової техніки, до його будинку звозили все, що намародерили.

Тичасово окупувавши Березівку, росіяни спочатку обійшли хати. А потім жахали людей нескінченними обстрілами, згадують жінки.

Учора і сьогодні в селі ховали молодих цивільних хлопців, убитих рашистами. Скільки взагалі загинули односельчан - іще не відомо.

Літній чоловік після деокупації села обшукує підвали та обходить навколишні ліси, шукає свого сина - Василя Авдєєва. Машину 47-річного Василя рашисти розстріляли ще другого березня при в’їзді в село. Чоловік віз односельцям у вже тимчасово окуповану Березівку гуманітарну допомогу. Після обстрілу машини до будинку Василя прийшли загарбники. Але відкрила ворота дівчина і злякалася. Відтоді жодної звістки про чоловіка не було. «Вийшла моя внучка , відкриває, а вони на неї автомати. Ну буряти: "Ми чоловіка підстрелили", а вона з переляку закрила ворота і втекла, а коли вискочили, то не знайшли вже там нічого біля машини», - каже чоловік.

Буряти російської армії лише мародерили та вбивали цивільних, каже інший березівець. Так звані денацифікатори навіть не зауважили на тризуб на його воротах. «Вони не розуміють що це, ну я так зрозумів, що не розуміють. Вони в шоці були, вони не розуміли, що вони тут роблять, я їх питав: «Бурят, що ти робиш тут, у тебе батьківщини немає?»,а він: «нас прислали» і це все, що вони могли сказати», - розповідає чоловік.

У перший день після відходу окупантів із Березівки на найвищу точку повісили прапор України, бо це наша земля.

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