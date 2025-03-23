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Благала про допомогу: сусіди загиблої жінки у Києві розповіли, чому її не врятували

Благала про допомогу: сусіди загиблої жінки у Києві розповіли, чому її не врятували

Атака РФ на Київ

Російські терористи забрали життя ще однієї людини.

Вночі 23 березня через удар РФ по будинку біля Дніпровського району Києва загинула літня жінка. Сусіди розповіли, що вона кричала і благала про допомогу. Проте жодна служба не могла під'їхати до будинку, бо все було заставлено машинами.

Про це сусідка загиблої розповіла в ефірі "КИЇВ24".

Сусіди загиблої жінки у Києві розповіли, що вона благала про допомогу

Сусіди загиблої жінки у Києві розповіли, що вона благала про допомогу

Стіни квартири повністю обгоріли, там складно дихати. Довкола багато скла.

"Мене вчора, на щастя, не було. Я бачила у телеграм-каналах, як вона біля мого вікна благала про допомогу, але її ніхто не допоміг. Бо жодна служба не змогла під'їхати, все було заставлене машинами. І людина просто загинула жахливою-жахливою смертю", - зазначила жінка.

Нагадаємо, ввечері 22 березня та вночі 23 березня армія РФ завдала масованого удару по Києву дронами типу "Шахед". У Києві пролунали потужні вибухи, активно працювала протиповітряна оборона по ворожих цілях у небі. На жаль, внаслідок обстрілу є постраждалі, загиблі та руйнування.

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