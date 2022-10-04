Благодійники взялися забезпечувати дітей, які втратили батьків на війні: про які суми йдеться

В Україні вже другий місяць працює не державна програма допомоги сиротам - щомісячна виплата дітям, які втратили через війну батьків.

Приватні особи та великий бізнес погодився до повноліття надавати грошову допомогу постраждалим від війни дітям, які втратили батьків. Ініціатива ювенальної поліції та однієї з благодійних компаній вже охопила майже сотню дітей, йдеться в ТСН.

Рідну сестру Олени, яка поверталася з чоловіком додому розстріляли росіяни просто в машині. "Дома залишилося двоє неповнолітніх дітей: Тимофій 12 років, і Серафиму на той час було 5 років", - розповідає жінка..

Наляканих дітей вдалось забрати лише ввечері. "Дітям ми зразу нічого не говорили. Я навіть не могла придумати, якими словами можна сказати. Сказали, що мама з татом поїхали до Києва", - додає сестра вбитої.

Хлопчики дізнались правду від сусідської дівчинки. Менший із дітей тоді припинив говорити, старший - постійно плакав. Прийти до тями дітям допомогли психологи, і спілкуваня з сином пані Олени, яка тепер виховуватиме не одного хлопця, а трьох - вона стала опікуном.

Такі жахливі, драматичні дитячі історії доводиться документувати поліції ювенальній превенції. Вони кажуть, список потерпілих змінюється кожного дня, і не обмежується офіційними чотирма сотнями вбитих, та 8 сотнями поранених дітей. Уваги та допомоги потребують як ті, хто втратив одного, або двох батьків, так і ті, хто залишився без житла, або потребує психологічної допомоги. "Ми розуміємо і бачимо потреби родин, і якщо ми бачимо, що дитина потребує допомоги, ми можемо запропонувати участь в проєкті", - каже заступник начальника управління ювенальної превенції Нацполіції Ярослав Шанько.

Ідеться про щомісячну виплату у 8 тисяч гривень, до досягнення повноліття, тим дітям, які запрошені до участі в проекті "Наші діти". Ініціатором якого став бізнес, а ювенальна поліція і один із благодійних фондів його підтримали.

"Як відповідальний бізнес, ми вирішили, що не можемо стояти осторонь, ми маємо також внести свою частку, допомогти опікунам цих дітей, для того, щоб у них була можливість дати краще майбутнє цим дітям. І тому ми вирішили взяти під свою фінансову опіку 50 дітей", - розповідає ініціатор проєкту Михайло Шелемба.

Підтримку наразі вже отримують 80 сиріт із 14 областей України. Кількість на пряму залежить від меценатів, які долучаються до проєкту. Суму допомоги з часом обіцяють переглядати і збільшувати, хоча мова тут не лише про фінансову підтримку. "Кожна дитина має свій індивідуальний план, ми складаємо їх потреби, чим ми можемо бути корисними. Десь треба стоматолог, чи покращення умов проживання, ще щось. Все це окремо від нашої стипендії, яку отримує дитина", - пояснює засновниця благодійного фонду Марта Левченко.

Недержавна допомога дітям-сиротам, які втратили батьків через війну – про яку суму йдеться

Контроль над використання коштів здійснюють благодійники, належність умов проживання та стан дітей - справа поліції ювенальної привенції.

Для родини Олени Стрілець допомога у 16 тисяч гривень на 2 дитини - є великою поміччю. Її зарплатні виховательки дитячого садочку на трьох дітей не вистачає, але про це жінка намагається не думати. Зараз її більше хвилює психологічне здоров'я хлопців.

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