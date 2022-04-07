Благодійний фонд гурту Metallica пожертвував українцям 500 тис. доларів

Кошти підуть на допомогу біженцям з України.

Благодійний фонд All Within My Hands популярного американського рок-гурту Metallica пожертвував українцям 500 тис. доларів.

Також читайте Джамала розповіла, скільки коштів за місяць зібрала на допомогу Україні

Про це пише видання NME.

Загалом, всі кошти будуть направлені компанії World Central Kitchen, яка займається забезпеченням харчування українських біженців.

"Робота, яку виконує World Central Kitchen умовах гуманітарної кризи, просто неймовірна. Команда кухарів нині працює у шести європейських країнах та готує для мільйонів українців, які були змушені покинути свої будинки", - зазначив барабанник гурту Ларс Ульріх.

Нагадаємо, раніше режисер останнього фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" Кері Фукунага приїхав до України, аби займатися волонтерством. Знаменитість долучився до благодійного проєкту World Central Kitchen.

Читайте також: