Благодійний телемарафон на підтримку України Save Ukraine – #StopWar покажуть на площах понад 15 країн світу

У концерті-телемарафоні, який транслюватиметься 27 березня, візьмуть участь відомі закордонні та українські зірки.

27 березня, о 18:30 за київським часом (17:30 CET), розпочнеться міжнародний благодійний телемарафон-концерт Save Ukraine – #StopWar, який об’єднає більше 20 країн світу та збере понад 50 учасників. Трансляція ефіру здійснюватиметься з Варшави, на базі польського телеканалу TVP. Крім цього, ретрансляцію на своїх локальних каналах забезпечують мовники з багатьох країн світу, серед яких Естонія (EBR), Литва (LTR), Чехія (ČT2), Грузія (GPB \ First), Албанія (RTSH 2), Чорногорія, Словенія, Латвія (LTV), Хорватія (HRT), Словаччина (RTVS), Австрія (Puls 4), Кіпр, Канада (OMNI) та інші (перелік доповнюється).

З нагоди заходу на площах багатьох великих міст і столиць світу буде організовано перегляд телемарафону Save Ukraine – #StopWar. Зокрема, на вулиці вийдуть мешканці таких міст: Берлін, Лондон, Мілан, Прага, Братислава, Торонто, Амстердам, Малага, Тель Авів, Відень, Варшава, Клуж, Стокгольм, Таллін (перелік доповнюється). Також учасники безпосередньо на місцях зможуть підтримати Україну, відправивши донати на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених військовим вторгненням РФ на територію України, чи придбавши сувенірну продукцію.

Трансляція благодійного телемарафону на підтримку України Save Ukraine – #StopWar (8 фото)

Повний перелік локацій, а також інформацію щодо того, як стати учасником акції, шукайте за цим посиланням.

"Ми розраховуємо на велику підтримку не лише телеглядачів, а й активістів, які вийдуть на вулиці в своїх містах та підтримають марафон Save Ukraine – #StopWar. Зараз важливо використовувати кожну нагоду говорити про Україну, українців і наші потреби гучно, стукатися до європейських урядів і піднімати важливі питання. Тільки так зможемо перемогти", – розповідають організатори.

Нагадаємо, телемарафон транслюватимуть усі телеканали та платформи, що мовлять "Єдині новини" в Україні, зокрема Київстар ТБ, а також міжнародні версії ТВ-каналів. У YouTube ефір буде доступний для користувачів з усього світу на сторінках 1+1 та Atlas.

Серед міжнародних зірок, які звертатимуться до світової спільноти, на глядачів чекатимуть Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, BrainStorm, Beissoul & Einius, Salvador Sobral, Netta, IAMX, Submotion Orchestra, Idina Menzel, Gus Gus, Nino Katamadze та інші. Україну ж представлятимуть більше 20 артистів, серед яких: Monatik, Тіна Кароль, The HARDKISS, Океан Ельзи, Jamala, Go_A, ДахаБраха, Один в каное, alyona alyona, Антитіла, Pianoбой, Melovin, Артем Пивоваров, Alina Pash, Kadnay, Latexfauna, Руслана, Dakh Daughters, TVORCHI, NK та інші.

Телемарафон Save Ukraine – #StopWar реалізується 1+1 media, командою фестивалю Atlas, Суспільне та за підтримки національного мобільного оператора Київстар, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства закордонних справ, а також Міністерства соціальної політики. Ідейними натхненниками проєкту є фестиваль Atlas та Київстар.

Детальна інформація щодо заходу знаходиться на сайті: https://saveukraine.1plus1.ua/.

Реквізити для фінансової підтримки вирішення гуманітарних проблем в Україні:

UA

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA823000010000032302338301027

код ЄДРПОУ 37567866

Отримувач: Міністерство соціальної політики України

EUR

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

IBAN DE85500000000050002137

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany

USD

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 400807238

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York

BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33

ABA 0210 0002 1

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027

GBP

BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: Ministry of Social Policy of Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 80033041

IBAN GB52CHAS60924280033041

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London

BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L

SORT CODE: 60-92-42

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK

REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027

JPY

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 653-0430048

BENEFICIARY BANK NAME: MUFG BANK LTD, Tokyo

BENEFICIARY BANK BIC: BOTK JP JT

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021 Japan

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027