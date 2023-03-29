Блеф чи реальні плани: The Week зібрало все, що відомо про майбутній контрнаступ ЗСУ

У виданні проаналізували, куди можуть атакувати ЗСУ, та яку мету, крім повернення територій, має контрнаступ.

Вже кілька місяців Україна та її західні союзники обговорюють майбутній великий весняний контрнаступ українських військ.

Видання The Week проаналізувало, що потрібно Україні для успішного повернення свої земель.

Чому так багато говорять про контрнаступ

Президент України Володимир Зеленський 23 березня заявив японській газеті Yomiuri Shimbun , що Україна "очікує боєприпасів від наших партнерів", перш ніж почати контрнаступ. "Ми ще не можемо почати, ми не можемо відправити наших відважних воїнів на передову без танків, артилерії, ракет великої дальності", – сказав він .

Деякі аналітики кажуть, що українські військові активно говорять про контрнаступ, аби збити з пантелику росіян переконати їх "розпорошити свої сили вздовж лінії фронту, а не зосереджувати у певних місцях, таких як місто Бахмут". Але більшість аналітиків вважають, що Україна не блефує.

На думку австралійського генерал-майора у відставці Міка Райана, йдеться не про один контрнаступ, а про декілька різних наступальних дій.

Що може бути насправді

Коли Україна нападе, знають лише троє людей: президент Зеленський, міністр оборони Резніков і головнокомандувач ЗСУ Залужний, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У виданні зазначають, що "час буде вирішувати все" в цьому контрнаступі, і в першу чергу враховується погода і те, наскільки весняний "сезон бруду" в Україні уповільнить пересування техніки.

"Українська розвідка буде уважно стежити за чисельністю та моральним станом російських військ, запасами основних боєприпасів, резервами та іншими проблемами, щоб виявити ознаки слабкості, якими можна скористатися. Це означає, що український наступ може відбутися раніше, ніж ми думаємо, враховуючи затихання російських наступів у таких місцях, як Бахмут", – сказав Мік Райан.

Британський аналітик Філіпс О’Брайен констатував, що Україна хотіла б просунутися на південний схід через Запоріжжя в бік Мелітополя та Азовського моря, розрізавши сухопутний міст Росії до Криму та перерізавши її лінії постачання до позицій, розташованих далі на захід.

У статті зазначається, що через обмежену кількість літаків Україна "не зможе розпочати штурм у стилі НАТО". Також аналітики зауважують, що на відміну від успішної Харківської операції, тепер росіяни змогли закріпитися на окупованих територіях, тому просування ЗСУ буде ускладнене.

"Багато хто вважає, що навіть нещодавно озброєні українські сили навряд чи здобудуть настільки вирішальну перевагу на полі бою, щоб Київ міг вимагати повернення усієї окупованої території", – йдеться у статті.

Чому контрнаступ важливий для України

У статті зауважують, що крім повернення своїх земель Київ ставить перед собою ще одну мету – деморалізувати росіян.

"Україні потрібно продемонструвати росіянам — від Путіна до низів їхньої армії — що вони не можуть виграти цю війну", — додає Раян. "Цей психологічний аспект наступальних операцій дуже важливий".

Після цієї важкої зими Україні також потрібно здобути кілька перемог, щоб зберегти підтримку та інтерес Заходу, розповідає Джон Спенсер, голова відділу досліджень міської війни в аналітичному центрі Madison Policy Forum .

"Але забезпечення виживання української культури є кінцевою метою. Наступи, розпочаті в найближчі кілька місяців, будуть нестерпно кривавими і, можливо, не стануть останнім ударом, який знищить російську армію в Україні. Але якщо Захід витримає, а українці стійко застосовуватимуть свою бойову силу проти росіян, беручи назад великі ділянки землі, наступ може стати початком кінця цієї війни", — підсумував австралійський генерал Мік Райан.

Нагадаємо, що сьогодні міністр оборони Резніков розкрив дату початку і напрямки українського контрнаступу.

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