Блекаут у Криму: у Севастополі та Бахчисараї після ударів ЗСУ немає світла

У Криму почалися масові відключення сівтла / © Pexels

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У тимчасово окупованому Севастополі зникло світло через нічну атаку ЗСУ на енергооб’єкти. Про це повідомляє окупаційна влада. Севастополь повністю залишився без електропостачання.

Севастополь залишився без світла після нічної атаки

«Унаслідок нападу ворога на енергетичну інфраструктуру за межами Севастополя наше місто тимчасово залишилося без електроенергії», — заявив очільник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв.

За його словами, на уражених об’єктах запровадили особливий режим, а заклади соціальної сфери підключили до резервних схем живлення.

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Водночас моніторинговий телеграм-канал «Кримський вітер», посилаючись на інформацію від місцевих жителів, уночі сповіщав про вибухи в кількох містах півострова, зокрема в Сімферополі та Керчі:

«Стрілянина в районі Таврійської ТЕС, повідомляють підписники. У селищі ГРЕС згасло світло. В Алушті блимає світло. Більшість Севастополя не має світла, повідомляють підписники. Світло блимало навіть у Керчі».

Без світла також залишився Бахчисарай. У Криму розпочалися аварійні відключення світла.

Українське військове командування наразі офіційно не коментувало цю атаку.

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Ситуація з електропостачанням у Криму загострилася від початку літа. Від початку червня військові та логістичні об’єкти, а також енергосистема півострова опинилися під наймасштабнішими ударами ЗСУ за весь період повномасштабної війни.

У Криму досі триває дефіцит палива та графіки відключення світла. Курортний сезон зазнає змін — дитячі табори й оздоровчі заклади повністю скасували прийом відпочивальників до вересня.

Атаки на Крим: останні новини

Нагадаємо, Україна активізувала хвилю ударів по тимчасово окупованому Криму, намагаючись перерізати важливі лінії постачання та перетворити півострів на «гігантську мишоловку» для загарбників.

Аналіз супутникових знімків свідчить, що українські військові спершу атакували російську мережу ППО, знищивши 31 систему та радар. Це виявило значну вразливість оборони РФ перед флотом безпілотників та дозволило перейти до наступного етапу — ураження мостів, залізниць, доріг та військового транспорту.

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Паралельно було завдано ударів по нафтогазових сховищах, електростанціях та паливних резервах, що спричинило масові відключення світла, дефіцит пального на АЗС та змусило окупаційну владу оголосити надзвичайний стан.

Подібні руйнування логістики й енергосистеми вже спровокували відтік тисяч людей з півострова, а також змусили частину російських військ на південному фронті перейти до оборони.

На думку експертів, системна вразливість Криму очевидна, проте Україні може знадобитися від кількох тижнів до місяців, аби бойові можливості ворога погіршилися до рівня, який змусить його відступити з півдня України.

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