Бліцкриг безпілотної війни: дрони змінюють події на фронті в Україні, як танки під час Першої світової – WP

Безпілотники фактично паралізують небо і змінюють війну в Україні, як танки під час Першої світової війни.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Як пише видання, у небі над лінією фронту України літає стільки безпілотників, що українські та російські солдати практично не можуть пересуватися на полі бою, щоб не бути поміченими та атаковані вибухівкою, яку може скинути дрон.

"Зростання кількості малих дронів на фронті перетворило так звану "сіру зону" на "зону смерті", - йдеться у статті.

Український командир взводу ударних БпЛА Code 9.2 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олександр Настенко розповів WP, що ті бійці, які наважуються рухатися вночі під "поглядами" ворожих безпілотників, "гинуть моментально".

За словами Настенка, відносно дешеві безпілотники змінили сучасну війну. Спочатку вони дали перевагу Україні, але потім і росіяни почали масово виробляти власні дрони.

Найпоширенішими на війні в Україні є FPV-дрони.

"Те, що ми зараз спостерігаємо – це бліцкриг безпілотної війни", - сказав керівник штабу компанії BRINC Drones Ендрю Коте, яка надсилає обладнання до України.

На його думку, дрони в Україні так само змінюють війну, як свого часу танки у роки Першої світової війни.

"Це досить тупикова ситуація. Тому що, якщо ви перебуваєте на відкритому просторі, на вас будуть полювати", - додав Ендрю Коте.

За словами військових ЗСУ, на полі бою в радіусі 10 км перебувають 100 дронів. Але важко розрізнити, чиї вони.

"Україна, здебільшого, покладатиметься на безпілотники, щоб ускладнити росіянам просування вперед", - пише WP.

При цьому безпілотники допомагають Україні в умовах дефіциту боєприпасів. Хоча українські бійці висловили думку, що артилерійські снаряди вкрай необхідні, інакше можна програти війну.

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"Якщо ми не отримаємо достатньо боєприпасів, ми програємо цю війну", – сказав 31-річний командир роти БпЛА в 45-й бригаді ЗСУ.

А 32-річний військовий з позивним "Непал" зауважив, що Україна стримує наступ росіян за допомогою безпілотників FPV.

Видання зауважило, що Україна навчила десятки тисяч солдатів, таких як "Непал", на пілотів безпілотних літальних апаратів – ролі, якої фактично не існувало, коли Росія вторглася до Криму 2014 року.

"Найскладніше визначити, українські це чи російські безпілотники. Коли ти бачиш у небі 10 безпілотників, то неможливо зрозуміти, чи це наш безпілотник повертається після розвідки на підконтрольній Росії території, чи це їхній безпілотник йде на розвідку чи атакує територію, підконтрольну Україні", - зауважив військовий, який керує підрозділом безпілотників на сході України.

Нагадаємо, в ISW проаналізували, чи здатні дрони змінити ситуацію на фронті через дефіцит боєприпасів у ЗСУ.

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