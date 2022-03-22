Бліцкриг в Рубіжному не вдався: окупанти нищать цивільну інфраструктуру

За добу в області пошкодження зазнали понад 20 будівель.
Протягом 21 березня обстріли армії Російської Федерації в Рубіжному майже на припинялися.
Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, рятувальникам та медикам, яких викликали місцеві мешканці, через постійні обстріли та вибухи снарядів не вдавалося оперативного дістатися до потерпілих.
"Коли бліцкригу в Рубіжному в росіян не вийшло, вони почали робити те, що вміють – нищити місто: руйнують будинки, школи, лікарні. Втім, ми рятуємо поранених і намагаємося щодня евакуювати охочих",- наголосив голова Луганської ОВА.
Гайдай наголосив, що неприступним для ворога залишається Попаснянщина. Бої тривають, але армія країни-окупанта не просуваються вглиб міст. У понеділок, 21 березня, жителі Гірського витримали авіаудар.
Загалом упродовж минулої доби в області через російське вторгнення сталося 14 пожеж. Пошкоджено близько 25 об’єктів: два багатоквартирних та 16 приватних житлових будинків, дитяча лікарня в Сєвєродонецьку, школа в Рубіжному, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.
Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що Росія планує здійснити ще один етап наступу на Україну і намагається зібрати для цього живу силу зі всієї своєї території.