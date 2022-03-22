Бліцкриг в Рубіжному не вдався: окупанти нищать цивільну інфраструктуру

За добу в області пошкодження зазнали понад 20 будівель.

Протягом 21 березня обстріли армії Російської Федерації в Рубіжному майже на припинялися.

Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, рятувальникам та медикам, яких викликали місцеві мешканці, через постійні обстріли та вибухи снарядів не вдавалося оперативного дістатися до потерпілих.

"Коли бліцкригу в Рубіжному в росіян не вийшло, вони почали робити те, що вміють – нищити місто: руйнують будинки, школи, лікарні. Втім, ми рятуємо поранених і намагаємося щодня евакуювати охочих",- наголосив голова Луганської ОВА.

Гайдай наголосив, що неприступним для ворога залишається Попаснянщина. Бої тривають, але армія країни-окупанта не просуваються вглиб міст. У понеділок, 21 березня, жителі Гірського витримали авіаудар.

Загалом упродовж минулої доби в області через російське вторгнення сталося 14 пожеж. Пошкоджено близько 25 об’єктів: два багатоквартирних та 16 приватних житлових будинків, дитяча лікарня в Сєвєродонецьку, школа в Рубіжному, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що Росія планує здійснити ще один етап наступу на Україну і намагається зібрати для цього живу силу зі всієї своєї території.

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