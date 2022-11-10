"Бліх немає, ось це тішить": мобілізовані окупанти показали, як живуть у бруді та калюжах (відео)

Окупанти живуть у грязюці під відкритим небом.

Мобілізовані росіяни показали, у яких умовах перебувають поблизу окупованого українського міста Сватове на Луганщині. Окупантам довелося купити брезент, щоб ховатися від дощу, а з дощок зробити стіл та лавки.

Відео опублікував російський Телеграм-канал. Його надіслали родичі солдатів.

Військовослужбовці перебувають у складі 346 мотострілецького полку, а ось яка рота - ніхто не знає, бо "все змішалося".

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Окупанти скаржаться, що брезент від дощу не рятує, а спати доводиться вдев'ятьох в одній землянці. Навколо неї бруд, імпровізовані грубки та "біотуалети" в кущах.

"Бліх немає, ось це тішить", - каже один із окупантів на відео.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни повідомляє, що Збройні сили України активізували контрнаступальні дії на Кремінському напрямку та просуваються убік Сватового.

Сватове, Кремінна, Рубіжне - приготуватися до звільнення! / Сергій Гайдай

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