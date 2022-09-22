Блінкен: Мобілізація Путіна відображає проблеми РФ на полі бою

У США вважають, що російський президент діє з позиції слабкості.

Заклик президента РФ Володимира Путіна збільшити російські військові сили в Україні показує проблеми Росії на полі бою.

Про це написав у Twitter державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Заклик президента Путіна до додаткових російських військових сил в Україні відображає боротьбу Росії на полі бою та той факт, що президент Путін діє з позиції слабкості, а не сили", - наголосив Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, 21 вересня під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

Також Путін пригрозив Заходу застосуванням ядерної зброї. Головні тези диктатора з екстреного звернення, читайте тут.

Раніше міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що оголошення диктатором Кремля Володимиром Путіним у Російській Федерації часткової мобілізації і плани з незаконної анексії частини України є фактичним визнанням того, що його так звана "спеціальна воєнна операція" в Україні провалюється.

Мобілізація в Росії: лише на полі бою можна зірвати плани Путіна - Володимир Фесенко

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