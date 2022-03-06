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Блінкен нагадав, що означає оголошення безпольотної зони

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Блінкен нагадав, що означає оголошення безпольотної зони

Associated Press

На тлі повномасштабного вторгнення Росії Україна постійно закликає закрити небо над країною.

Державний секретар США Ентоні Блінкен пояснив, що означає створення безпольотної зони.

"І, до речі, пам’ятайте, що заборонена для польотів зона означає, що якщо ви оголошуєте, що польоти в космос заборонено, і через нього пролітає російський літак, це означає, що ми повинні його збити", - сказав він в інтерв'ю телеканалу NBC.

Нагадаємо, що  у телеграм-каналі Верховної Ради України закликали українців поширювати у Twitter серед лідерів Євросоюзу публікацію з закликом закрити небо над країною задля захисту дітей.

Своєю чергою голова МЗС України Дмитро Кулеба вкотре закликав світ забезпечити державу бойовою авіацією, опублікувавши знімок 500-кілограмової російської бомби, яка впала на житловий будинок у Чернігові.

Термінове звернення Зеленського: світ повинен терміново закрити небо над Україною

Термінове звернення Зеленського: світ повинен терміново закрити небо над Україною

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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