Блінкен нагадав, що означає оголошення безпольотної зони

На тлі повномасштабного вторгнення Росії Україна постійно закликає закрити небо над країною.

Державний секретар США Ентоні Блінкен пояснив, що означає створення безпольотної зони.

"І, до речі, пам’ятайте, що заборонена для польотів зона означає, що якщо ви оголошуєте, що польоти в космос заборонено, і через нього пролітає російський літак, це означає, що ми повинні його збити", - сказав він в інтерв'ю телеканалу NBC.

Нагадаємо, що у телеграм-каналі Верховної Ради України закликали українців поширювати у Twitter серед лідерів Євросоюзу публікацію з закликом закрити небо над країною задля захисту дітей.

Своєю чергою голова МЗС України Дмитро Кулеба вкотре закликав світ забезпечити державу бойовою авіацією, опублікувавши знімок 500-кілограмової російської бомби, яка впала на житловий будинок у Чернігові.