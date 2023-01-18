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Блінкен назвав неприйнятними вимоги Росії до України відмовитись від окупованих територій

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Блінкен назвав неприйнятними вимоги Росії до України відмовитись від окупованих територій

Фото: commons.wikimedia.org

Такі вимоги заважають початку мирних переговорів

Вимоги російської влади до України, щоб вона визнала окуповані території частиною Росії, є неприйнятними.

Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції після зустрічі з головою МЗС Британії Джеймсом Клеверлі, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що вимоги Кремля визнати окуповані українські території Росією заважають початку мирних переговорів.

"Російські вимоги до України визнати нові територіальні реалії неприйнятними та не дозволяють налагодити переговорний процес", - зазначив Блінкен.

Нагадаємо, раніше речниця Білого дому Карін Жан П'єр заявила, що президент США Джо Байден буде виконувати свої обіцянки, які він дав Володимиру Зеленському, щодо постачання систем ППО Україні для захисту від російських атак.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Сергій Грабський заявив, що поширені деякими ЗМІ цифри, що Росія може мобілізувати до 20 млн людей, є абсолютно нереальними.

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Дата публікації
Перегляди
447
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