Блінкен назвав неприйнятними вимоги Росії до України відмовитись від окупованих територій

Такі вимоги заважають початку мирних переговорів

Вимоги російської влади до України, щоб вона визнала окуповані території частиною Росії, є неприйнятними.

Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції після зустрічі з головою МЗС Британії Джеймсом Клеверлі, передає РБК-Україна.

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Він зазначив, що вимоги Кремля визнати окуповані українські території Росією заважають початку мирних переговорів.

"Російські вимоги до України визнати нові територіальні реалії неприйнятними та не дозволяють налагодити переговорний процес", - зазначив Блінкен.

Нагадаємо, раніше речниця Білого дому Карін Жан П'єр заявила, що президент США Джо Байден буде виконувати свої обіцянки, які він дав Володимиру Зеленському, щодо постачання систем ППО Україні для захисту від російських атак.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Сергій Грабський заявив, що поширені деякими ЗМІ цифри, що Росія може мобілізувати до 20 млн людей, є абсолютно нереальними.

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