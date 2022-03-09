Блінкен про винищувачі МіГ-29 для України: "Пропозиція Польщі показує, що є певні складності"

Блінкен про винищувачі МіГ-29 для України: "Пропозиція Польщі показує, що є певні складності"

Виліт винищувачів з американської бази НАТО в Німеччині для польоту в повітряний простір над Україною викликає серйозні занепокоєння всього Альянсу, сказав держсекретар США.

Держсекретар США Ентон Блінкен розповів про труднощі щодо плану доставки польських МіГ-29 до України.

Про це він заявив на спільній пресконференції з оільниею МЗС Великої Британії Ліз Трасс, повідомляє The Gardian.

"Я думаю, ми бачимо, що пропозиція Польщі показує, що є певні складності, які становить це питання, коли йдеться про надання допомоги у сфері безпеки. Ми повинні переконатися, що робимо це правильно", ­– сказав держсекретар США.

Він зазначив, що виліт із американської бази НАТО в Німеччині для польоту в повітряний простір над Україною викликає серйозні занепокоєння всього Альянсу.

"Тож ми повинні пропрацювати особливості цих речей у майбутньому. Нам просто незрозуміло, що є серйозне обґрунтування для того, щоб робити це так, як було запропоновано вчора", ­– додав Блінкен.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо, шо Польща готова розмістити всі свої винищувачі МіГ-29 на авіабазі Рамштайн у Німеччині та безкоштовно надати їх у розпорядження США.

Згодом стало відомо, що Міноборони США проведе додаткові консультації з польським урядом та союзниками по НАТО щодо пропозиції про передачу винищувачів МіГ-29, які могли б бути передані ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський подякував владі Польщі за готовність надати державі бойові літаки і закликав відповідальні сторони якнайшвидше вирішити питання щодо їхнього постачання.

ТСН.ua

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