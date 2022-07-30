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Блінкен розповів Кулебі про переговори з Лавровим: деталі

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Блінкен розповів Кулебі про переговори з Лавровим: деталі

Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Також Кулеба та Блінкен домовилися про подальше зміцнення України у військовому та економічному плані.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

За його словами, Блінкен розповів про підсумки своєї розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

"Ми домовилися про подальше зміцнення України у військовому та економічному плані та зосередилися на наступних практичних кроках, які дозволять Україні змусити російське вторгнення довести до провалу", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 29 липня, Блінкен вперше від 24 лютого поговорив із Лавровим. Зокрема, держсекретар закликав звільнити американських громадян Пола Вілана та Брітні Грайнер з російського ув'язнення.

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