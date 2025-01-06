Блінкен сказав, чому позиція України на Курщині така важлива

Держсекретар також сказав, що адміністрація президента США хоче переконатися, що "Україна має найсильнішу руку для гри".

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що позиція України в Курській області є критично важливою для будь-яких майбутніх переговорів.

Про це Блінкен сказав журналістам у Сеулі, повідомляє Barron’s.

Блінкен заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена, яка передала Києву безпекову допомогу на мільярди доларів після російського вторгнення 2022 року, хоче переконатися, що "Україна має найсильнішу руку для гри".

"Їхня позиція в Курську є важливою, тому що, безумовно, це те, що вплине на будь-які переговори, які можуть відбутися наступного року", – сказав держсекретар США.

Він зазначив, що навіть якби переговори відбулися, Україні все одно були б потрібні "адекватні гарантії безпеки" проти президента Росії Володимира Путіна.

"У якийсь момент буде припинення вогню. На думку Путіна, це не буде "кінець гри". Його імперські амбіції залишаються, і він намагатиметься відпочити, переобладнатися і, зрештою, знову атакувати", – акцентував Блінкен, закликавши до "адекватного стримування, щоб він цього не зробив".

Водночас політик не коментував безпосередньо операцію в Курській області, щодо якої проросійські воєнні блогери повідомили про новий потужний український наступ.

Нагадаємо, 5 січня українські війська несподівано перейшли в контрнаступ у Курській області. Повідомлення російських "воєнкорів" свідчать про те, що остання атака з боку ЗСУ змусила ворога перейти до оборони.

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