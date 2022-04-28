Блінкен: "Україна повинна сама вирішувати, чи атакувати російські об’єкти"

У Держдепі США вважають, що Україна повинна сама вирішувати, чи атакувати об'єкти на території Росії.

Захід намагається постачати Києву сучасніше та більш важке озброєння.

Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен під час виступу в Сенаті.

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“Питання полягає в тому, чи мають українці здійснювати дії, які виходять за межі їхніх кордонів. Мій погляд полягає в тому, що їм життєво важливо робити все необхідне для захисту від російської агресії. І вибір тактики в такому випадку – це їхнє рішення”,– сказав Блінкен.

Нагадаємо, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що ризик ядерної війни реальний і тому цю небезпеку не можна недооцінювати. Також Лавров пригрозив, що озброєння, які Захід постачає Україні, будуть ціллю для збройних сил Росії.

Як Європа в обхід санкцій постачала озброєння Росії - "Нічна варта"

Росія звинуватила Україну в ударах по об'єктах на її території, зокрема по нафтобазі у Бєлгороді, але українські сили не підтверджують жоден з ударів.

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