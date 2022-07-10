Блінкен висловив занепокоєння щодо зближення Пекіна та Москви

Очільник зовнішньополітичного відомства США у розмові з китайським колегою обговорив позицію КНР щодо війни, яку веде Росія проти України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів перемовини з міністром закордонних справ Китаю Ван І тривалістю понад п'ять годин. Під час розмови очільник Держдепу заявив, що Пекін не діє нейтрально щодо України та допомагає посилити російську пропаганду.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на його пресконференцію після зустрічі.

Держсекретар Блінкен заявив, що обговорював вторгнення Росії в Україну зі своїм китайським колегою та висловив занепокоєння щодо приєднання Пекіна до Москви.

"Я намагався донести до державного урядовця, що це справді момент, коли ми всі повинні об'єднатись, щоб засудити російську агресію", — сказав він журналістам.

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Обидва дипломати назвали свої особисті переговори в суботу, які тривали п’ять годин, “відвертими”. Представник США також зазначив, що “жодна сторона не стримувалася” під час переговорів.

“Ми дуже відкрито говорили про те, де наші розбіжності... але зустріч також була конструктивною, тому що, незважаючи на відвертість, тон був дуже професійним”, — сказав Блінкен.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило в заяві, що обидві сторони загалом погодилися працювати над покращенням зв’язків, але також переглянули список претензій до Вашингтона, звинувативши Сполучені Штати у "наклепі та нападках" на політичну систему Китаю.

Ван спростував деякі "помилкові погляди США" на Сіньцзян, Гонконг і Південно-Китайське море, йдеться в заяві міністерства. Також він закликав США якомога швидше скасувати мита на імпорт з Китаю, припинити втручання у внутрішні справи його країни та утриматися від шкоди її інтересам в ім'я прав людини та демократії.

"Обидві сторони вважають, що цей діалог є змістовним і конструктивним, що сприятиме посиленню взаєморозуміння, зменшенню непорозумінь і неправильних оцінок, а також створить умови для майбутніх обмінів на високому рівні між двома країнами", – додали в МЗС Китаю.

Перед початком переговорів офіційні особи США заявили, що мета зустрічі – зберегти стабільність американо-китайських відносин і запобігти їх ненавмисному переходу в конфлікт.

США попередили Китай про наслідки допомоги Росії у війні з Україною

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" G7 (Німеччина, США, Британія, Франція, Італія, Канада та Японія) заявили, що через війну Росії в Україні підтримуватимуть Київ стільки, скільки потрібно, а також закликали Китай чинити тиск на Росію, щоб та вивела свої війська з України та припинила бойові дії.

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