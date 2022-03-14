Блінкен засудив ракетну атаку росіян по Львівській області: "Жорстокість має припинитися"

Під час авіаударів загинули 35 людей, а ще 134 - отримали поранення.
США засудили обстріл росіянами Міжнародного центру миротворчості та безпеки біля Львова. Там уранці 13 березня загинули 35 людей, ще 134 осіб отримали поранення.
"Ми засуджуємо ракетний удар Російської Федерації по Міжнародному центру миротворчості та безпеки в Яворові, неподалік кордону України з Польщею. Жорстокість має припинитися", - написав у твіттері держсекретар США Ентоні Блінкен.
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що на полігоні Львівщини, куди росіяни завдали удару, не відбувалося нічого, що могло б загрожувати території РФ. За його словами, аж 30 ракет впали на одну тільки Львівську область. Президент пригадав, що торік попереджав лідерів НАТО: якщо не буде жорстких превентивних санкцій проти Росії, вона піде війною. Тепер російські ракети падають безпосередньо біля кордонів з НАТО.
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