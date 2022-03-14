Блінкен засудив ракетну атаку росіян по Львівській області: "Жорстокість має припинитися"

Під час авіаударів загинули 35 людей, а ще 134 - отримали поранення.

США засудили обстріл росіянами Міжнародного центру миротворчості та безпеки біля Львова. Там уранці 13 березня загинули 35 людей, ще 134 осіб отримали поранення.

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"Ми засуджуємо ракетний удар Російської Федерації по Міжнародному центру миротворчості та безпеки в Яворові, неподалік кордону України з Польщею. Жорстокість має припинитися", - написав у твіттері держсекретар США Ентоні Блінкен.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що на полігоні Львівщини, куди росіяни завдали удару, не відбувалося нічого, що могло б загрожувати території РФ. За його словами, аж 30 ракет впали на одну тільки Львівську область. Президент пригадав, що торік попереджав лідерів НАТО: якщо не буде жорстких превентивних санкцій проти Росії, вона піде війною. Тепер російські ракети падають безпосередньо біля кордонів з НАТО.

Над ранок Львівщину вперше за час війни атакували ворожі ракети (жестовою мовою)

ТСН.ua

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