Категорія
Війна
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Укрaїнa Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Спецпроєкти Економіка Фото Київ Львів Цікaвинки Коронавірус Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інтерв’ю Інфографіка Подкасти Кіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Блінкен засудив ракетну атаку росіян по Львівській області: "Жорстокість має припинитися"

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Блінкен засудив ракетну атаку росіян по Львівській області: "Жорстокість має припинитися"

Ентоні Блінкен (Twitter)

Під час авіаударів загинули 35 людей, а ще 134 - отримали поранення.

США засудили обстріл росіянами Міжнародного центру миротворчості та безпеки біля Львова. Там уранці 13 березня загинули 35 людей, ще 134 осіб отримали поранення.

"Ми засуджуємо ракетний удар Російської Федерації по Міжнародному центру миротворчості та безпеки в Яворові, неподалік кордону України з Польщею. Жорстокість має припинитися", - написав у твіттері держсекретар США Ентоні Блінкен.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що на полігоні Львівщини, куди росіяни завдали удару, не відбувалося нічого, що могло б загрожувати території РФ. За його словами, аж 30 ракет впали на одну тільки Львівську область. Президент пригадав, що торік попереджав лідерів НАТО: якщо не буде жорстких превентивних санкцій проти Росії, вона піде війною. Тепер російські ракети падають безпосередньо біля кордонів з НАТО.

Над ранок Львівщину вперше за час війни атакували ворожі ракети (жестовою мовою)

Над ранок Львівщину вперше за час війни атакували ворожі ракети (жестовою мовою)
© ТСН.ua
ТСН.ua

Читайте також:

Наступна публікація