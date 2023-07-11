Блінкен заявив, що союзники США розуміють рішення передати Україні касетні боєприпаси

Союзники Сполучених Штатів ставляться з розумінням, щодо рішення Вашингтону передати Україні касетні боєприпаси для захисту від російської агресії.

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Про це заявив у вівторок державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю NBC.

"Кожен союзник, з яким я розмовляв, сказав, що вони розуміють, чому ми це робимо і коли ми це робимо", – сказав Блінкен.

Він повторив, що США надають боєприпаси, заборонені більш ніж 100 країнами, щоб "заповнити прогалину", оскільки світові запаси боєприпасів вичерпуються.

"Запаси унітарних боєприпасів, а не касетних боєприпасів, в усьому світі і в Україні вичерпуються. Вони ось-ось вичерпаються", – пояснив Блінкен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Північної Кореї вимагає від Сполучених Штатів негайно скасувати рішення про передачу Україні касетних боєприпасів для захисту від російських агресорів.

Крім того, ми раніше інформували, що директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив, що позиція Великої Британії не вплине на передавання США Україні касетних боєприпасів.

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