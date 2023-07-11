Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Блінкен заявив, що союзники США розуміють рішення передати Україні касетні боєприпаси

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
171
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Блінкен заявив, що союзники США розуміють рішення передати Україні касетні боєприпаси

Держсекретар США Ентоні Блінкен / Фото: Associated Press

США приняли таке рішення, оскільки світові запаси боєприпасів вичерпуються.

Союзники Сполучених Штатів ставляться з розумінням, щодо рішення Вашингтону передати Україні касетні боєприпаси для захисту від російської агресії.

Про це заявив у вівторок державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю NBC.

"Кожен союзник, з яким я розмовляв, сказав, що вони розуміють, чому ми це робимо і коли ми це робимо", – сказав Блінкен.

Він повторив, що США надають боєприпаси, заборонені більш ніж 100 країнами, щоб "заповнити прогалину", оскільки світові запаси боєприпасів вичерпуються.

"Запаси унітарних боєприпасів, а не касетних боєприпасів, в усьому світі і в Україні вичерпуються. Вони ось-ось вичерпаються", – пояснив Блінкен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Північної Кореї вимагає від Сполучених Штатів негайно скасувати рішення про передачу Україні касетних боєприпасів для захисту від російських агресорів.

Крім того, ми раніше інформували, що директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив, що позиція Великої Британії не вплине на передавання США Україні касетних боєприпасів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
171
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація