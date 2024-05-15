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Блінкен зробив гучну заяву про удари по РФ американською зброєю

Блінкен зробив гучну заяву про удари по РФ американською зброєю

Блінкен приголомшив заявою про удари по РФ американською зброєю / Фото: Associated Press

Раніше стало відомо, що Україна просить скасувати заборону на удари американською зброєю по цілям в РФ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території РФ, але остаточне рішення за Україною.

Про це він сказав на пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

“Ми абсолютно віддані справі перемоги України в цій війні задля людей, задля її майбутнього. Ми визнаємо це в своїй політиці і підкреслюємо, що це рішення має ухвалювати Україна для себе сама. А ми забезпечимо, щоб Україна мала те озброєння, якого вона потребує для успіху на полі бою”, — наголосив Блінкен. 

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває у Києві з дводенним візитом. Головний дипломат США обговорював якнайшвидші постачання зброї для українського фронту на сході. А ще встиг не лише зустрітися з вищим керівництвом держави, а й виступити з промовою для студентів та спричинити фурор своїми музичними талантами. Детальніше — в матеріалі.

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