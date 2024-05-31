Блінкен зробив остаточну заяву про удари американською зброєю по РФ

Вашингтон продовжуватиме підтримувати Україну, підлаштовуючись, якщо це буде потрібно.

Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що президент Джо Байден надав дозвіл для України бити американською зброєю по військових об’єктах на території РФ.

Про це очільник американської дипломатії заявив 31 травня під час пресконференції в Празі.

“Упродовж останніх кількох тижнів Україна звернулася до нас і попросила дозволу використовувати зброю, яку ми надаємо для захисту від цієї агресії, включно по російських військах, які зосереджуються на російському боці кордону, а потім атакують Україну. Це — право до президента, і, як ви чули, він схвалив використання нашої зброї з цією метою”, — зазначив Блінкен.

Нагадаємо, Блінкен анонсував “дуже потужний пакет допомоги” Україні на Вашингтонському саміті НАТО.

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