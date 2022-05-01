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"Блискавична бойова робота": українські військові показали, як знищують російський БТР

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"Блискавична бойова робота": українські військові показали, як знищують російський БТР

УНІАН

ЗСУ знищили ворожий БТР.

Військовослужбовці окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького знищили ворожий БТР.

Відео про це опубліковане на сторінці бригади у Фейсбуці.

«Блискавична бойова робота розрахунку 2С1 30-ї омбр по російському БТР. Яскраве знищення ворожої техніки», – повідомили бійці про свої успішні результати.

Напередодні у Генштабі показали, як ЗСУ знищує ворожі гаубиці. Розвідники вчасно виявили місце розташування окупантів, після чого українська артилерія "попрацювала" у відповідь.

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