"Блискавичний удар" Путіна: Арестович пояснив, що означають погрози президента країни-агресорки

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що слова президента РФ Володимира Путіна про блискавичні удари у відповідь на допомогу Україні не означають використання ядерної зброї.
Якби Путін мав на увазі ядерну зброю, він би не використав словосполучення "блискавичний удар".
Про це радник керівника ОП розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 27 квітня.
"Вони погрожують якимось "кинджалом" гіперзвуковим або крилатими ракетами. Тобто якийсь блискавичний удар. Якби йшлося про ядерну зброю, він сказав "знищувальний" або "масштабний" удар. А "блискавичний" – це він натякає на щось дуже швидке", - зазначив Арестович.
Також радник Єрмака додав, що ця заява Путіна була направлена не для зовнішньої, а внутрішньої аудиторії, щоб вчергове заспокоїти громадян РФ.
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