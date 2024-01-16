"Блискуча операція" зі знищення російського літака А-50: хто за цим стоїть

Ввечері 14 січня з'явилася інформація про збиття унікального літака-розвідника РФ А-50 російських Повітряно-космічний сил. Ця подія викликала широкий резонанс у ЗМІ та експертному середовищі, адже йдеться про "унікальний" зразок авіатехніки, який РФ втратила.

У Повітряних силах ЗСУ офіційно не підтверджують і не спростовують причетність України до збиття російського А-50. Водночас називають це "блискучою операцією", котра позбавила ворога вкрай важливого активу.

Про це сказав речник ПС Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Я не можу так коментувати, що було в Воронєжі. Я думаю, що прокоментують відповідні сили. Хто займався цими засобами, цими атаками. Те, що не можу коментувати, то не можу. Справді вперше в історії літак такого класу А-50 та ще й разом з командним пунктом були блискавично знищені. Дійсно, блискуча операція. Сьогодні противник позбавився серйозного літака, це радар повітряного базування", - сказав Ігнат.

Речник ПС пояснив, що цей літак може фактично сканувати території країни на відстані 600 кілометрів. Повітряне судно бачить усі повітряні цілі на північному, східному, південному напрямках.

"Таких літаків часто працює по декілька у повітряному просторі. Інформація в режимі реального часу передається на той самий Іл-22, на інші пункти управління, і відповідно керівництво військ приймають рішення щодо бойового застосування. Робота тактичної авіації ворога стає більш ефективною у контакті з цими двома бортами", - зауважив Ігнат.

На його думку, хоча у Росії лишилося ще кілька А-50, втрата одного з них негативно позначиться на можливостях Повітряно-космічних сил ворога.

"Звістка про знищення такої цілі як А-50 облетіла весь світ. Це дуже хороший знак і для нас і для країн Заходу. Звичайно, Росія ще має кілька одиниць таких літаків, вони відремонтовані та оновлені. На місце цього літака буде відправлено інший такий літак, але тепер вони вже не будуть себе вести так зухвало. І це зменшить певною мірою їхні спроможності", - додав Ігнат.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Повітряні сили мріяли приземлити цей літак”. Ігнат прокоментував збитті А-50 та Іл-22".

Нагадаємо, пізно ввечері 14 січня з'явилася інформація про збиття унікального літака-розвідника РФ А-50 і підбиття Іл-22М над Азовським морем. У ЗСУ підтверидили знищення російських літаків. Тим часом у росіян "палає". Які є версії збиття російських літаків, що про це кажуть експерти та як це вплине на ситуацію на фронті - читайте в матеріалі ТСН.ua.

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