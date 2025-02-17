Блискуча робота: бійці ССО знищили чимало російських військових у тилу ворога

З боку наших бійців – без втрат.

На одному з напрямків бійці ССО виявили скупчення ворога в будівлі промислового підприємства. У результаті блискавично виконаного завдання операторами БпЛА знищено 23-х окупантів: 10 в будівлі та 13 довкола неї.

Про це повідомляють Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

ССО знищили 23 військових армії РФ в тилу ворога

Як зазначається, у ході аеророзвідки на одному з напрямків оператори БпЛА 3-го полку Сил спеціальних операцій виявили скупчення ворога в одній із будівель промислового підприємства.

"Тактична група оперативно висунулася до обʼєкта, зайнятого ворогом та провела зачистку приміщення. Воїни ССО утримували позиції протягом двох діб", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок інтенсивних бойових дій на території спалахнула пожежа. Група операторів ССО успішно відійшла на броньованих автомобілях Hamvee.

"У результаті блискавично виконаного завдання, операторами ССО знищено 23-х окупантів: 10 в будівлі та 13 довкола неї", – наголосили бійці ССО.

Раніше бійці ССО показали бій з ворогом, який тривав понад 8 годин. Внаслідок філігранної роботи знищено 21 та поранено 40 північнокорейських військових.

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