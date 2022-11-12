Блискуче звільнення Херсонщини: у Міноборони показали та назвали імена командирів (фото)

У Міністерстві оборони України назвали командирів, за якими стоїть блискуче звільнення півдня від ворога. Їх називають "глибами внутрішньої сили", які прагнуть перемоги.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Гання Маляр у телеграм.

"Перевага наших Збройних сил перед ворогом у мотивації та розумі нашого командування. В нас на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі. Це вони спрямовують, планують, ведуть за собою. Це глиби внутрішньої сили, військового досвіду, незламності характеру та волі до перемоги", - написала посадовиця.

Керують звільненням півдня від окупантів п'ять командирів. Це:

бригадний генерал Олександр Тарнавський,

генерал-майор Андрій Ковальчук,

бригадний генерал Андрій Грицьков,

бригадний генерал Михайло Драпатий,

бригадний генерал Андрій Гнатов.

ФОТО: Гання Маляр/Telegram

Контрнаступ на півдні

У Херсонській області Збройні сили України продовжують просуватися та закріплюватися на позиціях. Українські військовослужбовці збирають російські "трофеї", які кинулим окупанти, втікаючи від ЗСУ. Українські захисники знаходять артилерійські системи, бронетехніку і танки.

До Херсона повертається життя. У місті відновили мовлення українського телебачення та радіо та розпочинають роботи з відновлення електропостачання. Окрім того, розпочали роботу представники Нацполіції – наразі у Херсоні працює 200 поліцейських.

ЗСУ не зупиняться на Херсоні та продовжать контрнаступ. За припущеннями британської розвідки, наступні цілі України, швидше за все, будуть або в напрямку Мелітополя на півдні, або на сході. Наступ на сході продовжиться, щоб відбити місто Сватове в Луганській області, яке є центром бойових дій протягом останнього місяця.

Гарячі новини з Херсона зачистка міста, сюрпризи від орків та настрої населення.

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