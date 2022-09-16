Блискучий контрнаступ ЗСУ на Харківщині: у Зеленського уточнили кількість звільнених населених пунктів

Станом на 16 вересня майже уся Харківська область звільнена від російських злочинців.

За уточненими даними Офісу президента Збройні сили звільнили від ворога 421 населений пункт.

Про це під час брифінгу розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у п'ятницю, 16 вересня.

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У звільнені райони постійно відправляємо гуманітарні вантажі, попри обстріли. Балаклійська громада уже отримала понад 100 тонн продуктів. Незабаром туди спрямують генератори, медикаменти, будівельні матеріали та іншу допомогу. Пенсіонери Чкалівської, Балаклійської та Шевченківської громад уже отримують пенсії за 5 місяців", - розповів Тимошенко.

Раніше український президент Володимир Зеленський розповів, що окупанти залишили по собі спустошені села, і в деяких із них немає жодного вцілілого будинку.

Нагадаємо, російські окупанти не можуть оговтатися від успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській області. Окупанти зіткнулися з великими втратами. Саме тому на тлі поразки на Харківщині, а також контрнаступу ЗСУ на сході вдвічі посилили приховану мобілізацію на території РФ.

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