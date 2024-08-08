Блискучий задум чи стратегічна помилка: австрійський генерал про наступ на Курщині

Генерал-майор австралійської армії у відставці і військовий експерт Мік Раян розлого проаналізував, що відомо про прорив ЗСУ у Курській області і чим ця операція може завершитися.

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).

Фактор несподіванки

"Несподіванка є важливою безперервністю в людській конкуренції та війні. Мета полягає в тому, щоб шокувати супротивника та перемогти його, коли він найслабший або коли найменше цього очікує. Цей шок і супутнє порушення згуртованості та здатності противника ефективно реагувати можна потім використати для захоплення землі та знищення ворожих формувань", – каже австрійський генерал.

Він зауважує, що українці знову здивували Росію та спостерігачів на Заході своєю останньою операцією.

Раян визнає, що спочатку, як і багато хто, думав, що йдеться про черговий рейд у Росію, подібний до попередніх українських операцій у травні 2023 року та березні 2024 року. Проте згодом стало зрозуміло, що це щось інше.

Деталі операції

Далі подаємо повний текст автора про кілька важливих аспектів цієї операції:

"По-перше, це багатобригадна операція. Наразі ідентифіковано щонайменше дві українські бригади: 22-гу механізовану бригаду та 82-гу десантно-штурмову бригаду. Це обидва якісні утворення. Схоже, що на відміну від південного контрнаступу 2023 року, де були задіяні свіжі бригади, українці виділили для цієї атаки досвідчені формування.

По-друге, українці атакували високомобільними, механізованими силами. Це відрізняється від російських нападів на Харківщину в останні місяці. Високий рівень мобільності необхідний для створення або використання прогалин у захисті противника та швидкого використання таких прогалин. Швидкість і ударна дія життєво важливі.

По-третє, українці, схоже, розгорнули значну кількість засобів ППО. Вважається, що принаймні один російський винищувач і два гелікоптери були збиті українцями. На цей момент надходили обмежені повідомлення про те, що Росія може використовувати керовані бомби або навіть велику кількість безпілотників для протидії українському нападу. Це свідчить про більш ефективне середовище протиповітряної оборони для українців, ніж було створено для їхніх контрнаступів у 2023 році.

По-четверте, Україна проникла на значну відстань до Росії принаймні на двох напрямках просування. Основні та допоміжні зусилля незрозумілі. Однак ситуація залишається дуже неясною, і українські сили можуть бути набагато глибше в Росії, ніж ми знаємо. Це найбільший прогрес будь-якої сторони у цій війні з кінця 2022 року.

По-п'яте, Україна досягла несподіванки. Це важлива тема, на яку слід звернути увагу, враховуючи одержимість деяких описувати цю війну як "прозоре поле бою". Це, знову ж таки, показує, що поле бою далеко не прозоре, і що введення в оману, хороша розвідка та раптовість є ключовими елементами сучасної війни.

Що ще важливіше, українська транскордонна атака показує, що несподіванка все ще можлива, і що наступальні операції також можливі, незважаючи на переважання оборони в минулому році".

Які тактичні та оперативні цілі України

На думку експерта, на найпростішому тактичному рівні ця операція полягатиме в захопленні землі та знищенні російських наземних і повітряних сил.

Оперативних цілей може бути декілька. Генерал припускає, що по-перше Україна, можливо, прагне відвернути російські сили Нью-Йорка і наступу на Торецьк і Покровськ.

"Це можливо, але, враховуючи перевагу Росії в живій силі, слід оцінити, що такий результат є малоймовірним", – розмірковує Раян.

Ще одна оперативна мета – змусити росіян переглянути розташування своїх сил в інших місцях на лінії фронту.

"Росіянам доведеться відповісти, і навіть вони не мають для цього бездонних ресурсів. Щоб відповісти на українську атаку на Курську область, їм доведеться припинити оборону в іншому місці", – пояснює він.

Чи може Україна захопити Курську АЕС

Мік Раян зауважує, що Курська атомна електростанція може бути однією з цілей.

"Проте вона все ще знаходиться за 60 кілометрів від кордону з Україною, далеко за межами того місця, де зараз, як вважають, працює Україна. Також можуть бути перервані основні автомобільні та залізничні лінії", – каже генерал.

Стратегічні цілі

Стратегічні цілі наступу в Курській області, на думку Міка Раяна:

спроба сповільнити або вбити російський імпульс у її наступальних операціях . Експерт наголошує, що навіть Росія не може продовжувати наступ вічно.

або вбити російський імпульс у її . Експерт наголошує, що навіть Росія не може продовжувати наступ вічно. перехід наративу війни до більш позитивного для України та протидія дезінформації Росії про їхню "неминучу перемогу".

підвищення морального духу українського населення

українського населення робити те саме, що зараз роблять росіяни на сході України – захопити якомога більше території на випадок, якщо Україна буде змушена піти на певне врегулювання шляхом переговорів наприкінці 2024 або на початку 2025 року.

"Вести переговори з частиною території вашого ворога набагато краще, ніж вести переговори без неї", – резонно зауважує експерт.

Проблеми України і доцільність операції

За словами генерала, Україна стикається з величезним рядом проблем, просуваючись вперед у цій операції. До них належать тактичні, оперативні, стратегічні та політичні виклики.

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"Час покаже, чи було використання цих українських бригад для нападу на Росію, а не для захисту східної України, найбільш стратегічно ефективним використанням їхніх сил.

У той час, коли українських захисників на сході відкидають на кількох напрямках, використання високобоєздатних українських бойових сил під Курськом є ​​або блискучим контрходом, щоб змінити імпульс у війні, або стратегічною помилкою, яка посилює виклики в оборонних операціях на сході України.

Проте ще немає можливості зробити цю оцінку. Як і в усій війні, на ранній стадії цього українського наступу є велика невизначеність. Ми не тільки не впевнені, наскільки далеко проникли українці, але ми також не впевнені щодо стратегічних і політичних цілей цієї операції. У найближчі дні можна ще багато чого дізнатися", – підсумував Мік Раян.

Нагадаємо, що 6 серпня російські пропагандисти повідомили про нібито рейд українських сил до Курської області РФ.

Вчора вранці російські "військкори" заявляли про втрату чотирьох населених пунктів у Курській області. Вони скиглять про стрімке просування ЗСУ і показують, що Суджа тепер стає схожою на Бахмут та Авдіївку.

Увечері 7 серпня у Курській області було запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Сьогодні 8 серпня, експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що ЗСУ підійшли до міста Суджа.

Суджа: що відбувається на Курщині? Яка реакція США на український прорив в РФ?

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