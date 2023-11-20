Близький Схід негативно відреагував на порівняння Зеленського Росії з ХАМАСом - ЗМІ

Це не дозволило розширити коаліції підтримки для нашої держави.

Заява президента України Володимира Зеленського про схожість РФ та ХАМАСу не дозволили створити ширшу коаліцію підтримки нашої держави на Близькому Сході.

Про це виданню The Guardian повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Як зазначається, словами Володимира Зеленського підірвали прагнення України розширити альянси на Близькому Сході та в інших місцях за межами Заходу. Видання пише, що це було частиною повноважень нещодавно призначеного міністра закордонних справ Рустема Умєрова.

Водночас Михайло Подоляк визнав, що у відносинах з багатьма незахідними державами було "охолодження".

"Це ускладнило створення ширшої коаліції підтримки України в боротьбі з Росією", - підкреслив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що Подоляк вважає, що “замороження” війни, яку РФ розв’язала проти України, зіграє на руку Кремля.

Читайте також: