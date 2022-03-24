Близько 15,8 тисячі особового складу та понад 120 гелікоптерів: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Близько 15,8 тисячі особового складу та понад 120 гелікоптерів: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Дані уточнюються.

Станом на 24 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 15,8 тисячі осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 24.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 15 800 осіб

танків ‒ 530 од.

бойових броньованих машин ‒ 1597 од.

артилерійських систем – 280 од.

РСЗВ - 82 од.

засоби ППО - 47 од.

літаків – 108 од.

гелікоптерів – 124 од.

автомобільної техніки - 1033 од.

кораблі /катери - 4 од

цистерн з ПММ - 72

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50

Спеціальна техніка - 16

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 29-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 24 березня від рук росіян загинуло 128 дітей.

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