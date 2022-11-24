Близько 15 тис. білоруських військових готові воювати проти України - Генштаб ЗСУ

Водночас, у Генштабі вважають, що білоруська армія не здатна вести бойові дії самостійні дії.

На території Білорусі поблизу українського кордону Росія зосередила понад 9 тисяч своїх військовослужбовців.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами Громова, наразі Росія стягнула до Білорусі понад 9 тисяч військових та 250 одиниць військової техніки.

"Близько 15 тисяч білоруських військових готові взяти участь у так званій "спеціальній військовій операції". Зокрема, через високе грошове забезпечення", - сказав Громов.

Водночас, у Генштабі вважають, що білоруська армія не здатна вести бойові дії самостійні дії.

Також Громов розповів, що окупанти поширюють чутки про так зване загострення ситуацію на російсько-українському кордоні від 23 до 28 листопада. РФ стверджує, що нібито Україна за допомогою НАТО "хочуть захопити прикордонні райони Білорусі і РФ".

Наступ з Білорусі: наскільки реальна загроза

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що окупанти можуть знову спробувати атакувати українську столицю.

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що РФ у своїх планах розглядає можливість нового наступу із Білорусі на територію України. За його словами, окупанти можуть напасти або на Волинь, або на Київ.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв також не виключив можливості повторного наступу російської окупаційної армії на Київ. Але для цього загарбникам потрібен час.

Своєю чергою заступниця міністра оборони України Ганна Маляр запевнила, що станом на сьогодні на білорусько-українському кордоні перебуває недостатня кількість ворожих сил для повторного наступу.