Близько 17,3 тисячі особового складу та понад 130 літаків: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Близько 17,3 тисячі особового складу та понад 130 літаків: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Дані уточнюються.

Станом на 30 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 17,3 тисячі осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 30.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 17300 осіб

танків ‒ 605 од

бойових броньованих машин ‒ 1723 од

артилерійських систем – 305 од

РСЗВ - 96 од

засоби ППО - 54 од

літаків – 131 од

гелікоптерів – 131 од

автомобільної техніки - 1184 од

кораблі /катери - 7 од

цистерн з ПММ - 75

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 81

спеціальна техніка - 21

пускові установки ОТРК/ТРК - 4

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 35-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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