Близько 17,5 тисячі особового складу та 135 літаків: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Дані уточнюються.
Станом на 31 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 17,5 тисячі осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 31.03 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 17500 осіб
- танків ‒ 614 од
- бойових броньованих машин ‒ 1735 од
- артилерійських систем – 311 од
- РСЗВ - 96 од
- засоби ППО - 54 од
- літаків – 135 од
- гелікоптерів – 131 од
- автомобільної техніки - 1201 од
- кораблі /катери - 7 од
- цистерн з ПММ - 75
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 83
- спеціальна техніка - 22
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 36-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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