Близько 18,5 тисячі особового складу та 150 літаків: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Близько 18,5 тисячі особового складу та 150 літаків: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Дані уточнюються.

Станом на 5 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 18,5 тисячі осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 05.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 18 500 осіб

танків ‒ 676 од

бойових броньованих машин ‒ 1858 од

артилерійських систем – 332 од

РСЗВ - 107 од

засоби ППО - 55 од

літаків – 150 од

гелікоптерів – 134 од

автомобільної техніки - 1322 од

кораблі /катери - 7 од

цистерн з ПММ - 76

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 94

спеціальна техніка - 25

пускові установки ОТРК/ТРК - 4

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 41-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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