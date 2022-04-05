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Близько 18,5 тисячі особового складу та 150 літаків: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

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Близько 18,5 тисячі особового складу та 150 літаків: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Дані уточнюються.

Станом на 5 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 18,5 тисячі осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 05.04 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 18 500 осіб
  • танків ‒ 676 од
  • бойових броньованих машин ‒ 1858 од
  • артилерійських систем – 332 од
  • РСЗВ - 107 од
  • засоби ППО - 55 од
  • літаків – 150 од
  • гелікоптерів – 134 од
  • автомобільної техніки - 1322 од
  • кораблі /катери - 7 од
  • цистерн з ПММ - 76
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 94
  • спеціальна техніка - 25
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 41-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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