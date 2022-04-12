Близько 19,6 тисячі особового складу та 157 літаків: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Близько 19,6 тисячі особового складу та 157 літаків: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Дані уточнюються.

Станом на 12 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 19,6 тисячі осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 12.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 19 600 осіб

танків ‒ 732 од.

бойових броньованих машин ‒ 1946 од.

артилерійських систем – 349 од.

РСЗВ - 111 од.

засоби ППО - 63 од.

літаків – 157 од.

гелікоптерів – 140 од.

автомобільної техніки - 1406 од.

кораблі /катери - 7 од.

цистерн з ПММ - 76 од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 124 од.

спеціальна техніка - 25 од.

пускові установки ОТРК/ТРК - 4 од.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 48-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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