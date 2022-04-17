Близько 20,3 тисячі особового складу та 165 літаків: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Близько 20,3 тисячі особового складу та 165 літаків: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Дані уточнюються.

Станом на 17 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 20,3 тисячі осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 17.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 20300 осіб ліквідовано

танків ‒ 773 од.

бойових броньованих машин ‒ 2002 од.

артилерійських систем – 376 од.

РСЗВ - 127 од.

засоби ППО - 66 од.

літаків – 165 од.

гелікоптерів – 146 од.

автомобільної техніки - 1471 од.

кораблі /катери - 8 од.

цистерн з ПММ - 76

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 148

спеціальна техніка - 27

пускові установки ОТРК/ТРК - 4

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 53-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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