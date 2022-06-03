Близько 20 прильотів: російські окупанти знову обстріляли одну з громад у Сумській області

Російські окупанти 2 червня знову обстріляли одну з громад у Сумській області.
Мінометний вогонь ворог вів з території РФ.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"2 червня після 17 години росіяни зі своєї території почали вести вогонь з мінометів по території Миропільської громади, Сумський район. Близько 20 прильотів", - зазначив він.
Живицький наголосив, що жертв та руйнувань немає.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 100-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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