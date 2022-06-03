Близько 20 прильотів: російські окупанти знову обстріляли одну з громад у Сумській області

Близько 20 прильотів: російські окупанти знову обстріляли одну з громад у Сумській області

Російські окупанти 2 червня знову обстріляли одну з громад у Сумській області.

Мінометний вогонь ворог вів з території РФ.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"2 червня після 17 години росіяни зі своєї території почали вести вогонь з мінометів по території Миропільської громади, Сумський район. Близько 20 прильотів", - зазначив він.

Живицький наголосив, що жертв та руйнувань немає.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 100-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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