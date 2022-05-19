Близько 25% території Харківської області окуповано, але показник зменшується - Синєгубов

Українські військові витісняють російських окупантів у Харківській області, але близько 25% території досі окуповано.

Наразі тривають активні бойові дії на півночі, на північно-східному, а також на Ізюмському напрямах Харківщини. Збройні сили перейшли в контрнаступ за Циркунівським напрямком та відбили цей населений пункт.

Про це в інтерв'ю "Фокусу" розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Близько 20-25% території Харківської області зараз перебувають під окупацією. Спочатку було окуповано 22 територіальні громади, зараз уже менше – цей показник зменшується практично щодня. Проте чим далі ми рухаємося, тим важче, бо ворог зараз зосередив увагу на утриманні позицій. Тобто це не сценарій Києва, Сум чи Чернігова, коли ворог уже зрозумів, що він цю битву програв і відійшов, змінивши тактику. Тут він тримається", - наголосив очільник ОВА.

Керівник регіону зауважує, що на північно-східному напрямку Харківщини ЗСУ ведуть активні бойові дії щодо визволення населених пунктів. Зокрема, це Старий Салтів – Вовчанський напрямок.

Як повідомлялося, Збройні сили України добряче поколошматили один із підрозділів російських окупантів у Харківській області: дісталося воякам з селища Печенга. Більшість з них загинули, а ті, що вижили, змушені були втікати в тил.

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