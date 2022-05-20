Близько 28,7 тисячі особового складу та 204 літаки: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Близько 28,7 тисячі особового складу та 204 літаки: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Станом на 20 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 28,7 тисячі осіб. Дані уточнюються.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 20.05 орієнтовно склали:

особового складу - близько 28700 (+200) осіб ліквідовано

танків ‒ 1263 (+9) од.

бойових броньованих машин ‒ 3090 (+27) од.

артилерійських систем – 596 (+1) од.

РСЗВ - 200 (+1) од.

засоби ППО - 93 (+0) од.

літаків – 204 (+1) од.

гелікоптерів – 168 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 460 (+5) од.

крилаті ракети - 103 (+0)

кораблі/катери - 13 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн - 2162 (+5) од.

спеціальна техніка - 43 (+0)

Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 86-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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